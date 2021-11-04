公股銀挺綠色產業 斥2702億銀彈金額投資翻倍增長

根據財政部國庫署統計，截至今年 9 月底，公股金融事業投資綠能科技產業及循環經濟產業共 2702 億元，自綠色金融行動方案 2.0 實施 (109 年 8 月) 以來成長 2171 億元，成長逾 4 倍，其中投資標的為綠色債券計 276 億元，也有 3 倍的增幅。

至於公股銀行對於綠能科技產業及循環經濟產業放款餘額，截至 9 月底也分別為 7701 億元、1 兆 4604 億元，較實施「綠色金融行動方案」前 (106 年 10 月底) 各增加約 1453 億元、1208 億元，增幅分別為 23%、9%。

國庫署副署長顏春蘭表示，公股金融事業除配合金管會綠色金融政策辦理相關業務外，另成立 ESG 倡議平台，依「組織與 ESG 資訊揭露」、「責任金融」及「環境及社會績效」3 大主軸，於短、中、長期三階段推動逾 35 項執行方案，包括簽署赤道原則、推動綠建築及太陽能分行、發行綠色或可持續發展債券等，期藉由公股金融事業聯合倡議，促使更多企業重視及因應 ESG，引領產業邁向永續之途。

永續發展及淨零排放現為全球關注之重要議題，蔡總統今（110）年國慶演說宣示臺灣以 2050 淨零排放為目標，財政部將持續督導公股金融事業積極執行永續金融相關措施，善盡企業社會責任，發揮金融業影響力，成為全體公民營事業表率，並落實永續發展的政策目標。