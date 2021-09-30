〈五倍券來了〉紙本券預訂突破千萬人 占比高達72.2%

振興五倍券第一階段紙本預訂即將在明 (1) 日截止登記，根據經濟部中小企業處統計至今 (30) 日下午 3 點為止，紙本預約人數正式突破千萬人大關，達 1002.03 萬人，占整體預約比重也突破 7 成，達約 72.2%，數位綁定人數則達約 385.77 萬人，比重達約 27.8%。

依經濟部數據顯示，截至下午 3 點為止，紙本預訂人數正式突破千萬人大關，達 1002.03 萬人，其中逾 8 成民眾選擇透過超商 KIOSK 預訂，數位券方面，則有 385.77 萬人完成綁定，其中，信用卡最獲民眾青睞，占比高達 73.16%，電子票證、行動支付則各約 2.51%、24.33%。

預約抽籤同樣相當踴躍，國旅券、農遊券均突破千萬人次登記，藝 fun 券、動茲券、客庄券等也都有逾 800 萬人次登記，若依各部會加碼份數推估，目前包含 i 原券、農遊券、客庄券、地方創生券中籤率均不到 1 成。

至於經濟部針對數位綁定加碼的 400 萬份 500 元好食券，由於目前數位綁定僅達 385.77 萬人，推估目前仍有約 14 萬份名額。

紙本券第一梯次預訂將在明日截止，完成預約民眾可在 10 月 8 日起至 10 月 21 日至所選通路領取，若錯過第一梯次預約，則可選擇 10 月 4 日登記郵局預約 (10 月 12 日起開放領取)，或 10 月 25 日起登記紙本券第二梯次預訂 (11 月 8 日起開放領取)。