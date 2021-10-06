〈五倍券來了〉搶數位綁定 公股銀再推晚鳥優惠新戶回饋最高1800元

搶攻五倍券數位綁定商機，銀行繼續加碼晚鳥優惠，一銀鎖定桃園卡、義享卡，綁定台灣 Pay 新戶最高可享 1800 元刷卡金；合庫銀則瞄準合庫 i 運動卡，提供新戶、指定通路等刷卡優惠，向還沒綁定的民眾招手。

公股銀行積極推廣五倍券數位綁定，也不忘行銷自家信用卡，希望透過五倍券優惠加持，拉高指定信用卡流通卡量與動卡率，也順勢衝刺台灣 Pay 市占率。

第一銀行表示，即日起新戶申辦「桃園市民卡聯名卡 / 認同卡」，首刷禮及國內消費滿千贈百，合計最獲得 800 元刷卡金，數位通路辦卡加碼「外送、影音指定通路」500 元刷卡金，新戶綁定台灣 Pay 振興五倍券，最高拿 500 元刷卡金，相當於刷滿振興五倍券最高可賺 1800 元刷卡金。

另外，8 日起五倍券開放使用後，選擇「桃園市民卡聯名卡 / 認同卡」綁定台灣 Pay 五倍券，其中「好食券 500 元」可再享麥當勞、必勝客、星巴克、路易莎，不限消費金額 5% 回饋；指定百貨及全臺加油站，單筆滿 300 元也有 5% 回饋。

若是選擇申辦「義享天地聯名卡」綁定台灣 Pay 振興五倍券，新戶首刷贈松木時尚小烤箱、手持吸塵器或 500 元刷卡金好禮三選一，高雄義享時尚廣場百貨購物狂歡節使用台灣 Pay 再享滿千贈百，年底前館內消費單筆滿千，月月還可參加抽獎，有機會把最新 iPhone 13 帶回家。

合庫銀的五倍券數位綁定晚鳥優惠則鎖定「合庫 i 運動卡」並成功綁定數位振興券，且以指定方式刷卡消費滿額，可享高額回饋，包含新戶首刷禮 300 元、新戶加碼禮 300 元電子券、刷卡滿額禮 500 元、三大通路 5% 回饋 300 元、六大主題同樂會回饋 200 元、雄獅旅行社商品現金折價券 1000 元，若綁定台灣 Pay 再拿滿額禮 300 元及台灣 Pay 交易 2% 回饋 100 元。

另外，i 運動卡持卡人獨享「高額刷卡金及台灣之光簽名運動商品」抽獎活動，年底前一般消費累積達 888 元，可得抽獎機會一次，累積達 1776 元，可得抽獎機會二次，以此類推，刷越多中獎機會越高。