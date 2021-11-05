雋業建設「逸見空間」 邀藝術家舉辦畫語陶創作展

台中品牌建商雋業建設，致力推廣美學與生活的共融，旗下建案每回推出都是鄰里間焦點，品牌選址五區正核心、大墩十四街上建案「MY 雋」已完美落成，為將藝術文化導入社區營造，該案店面空間特別打造為「逸見空間」，首檔展覽找來三位藝術家聯合舉辦「畫語陶創作展」，為繁華五期商圈增添更多藝術人文氣息。

雋業建設新案「MY 雋」已完美落成，建商運用一樓店面舉辦藝術展覽，為鄰里增添藝文氣息。(圖: 業者提供)

本次創作展邀請三位藝術家，劉哲志、陳金旺、許可昀老師，皆於藝術創作上受到肯定，實力不凡，其中陶藝藝術家陳金旺老師，被譽為台灣的「柴燒魔法師」，今年更摘下「葡萄牙 Aveiro 第 15 屆國際陶藝雙年展」之「榮耀獎」，擅於巧妙將銹蝕肌理與陶藝結合；展現溫潤與剛性並存的美感。

劉哲志老師則為提卡美術的藝術總監，擅於運用西方油畫媒材，結合東方的水墨形式創作，作品多次受到肯定，舉凡大墩美展、玉山美展、台陽美展、全國美展、全國油畫展、台灣美展等皆獲優選以上成績，畫作廣受多方典藏。

劉哲志之優秀門生許可昀老師本次也一同舉辦師生聯展，其作品之氣韻內涵也備受肯定，「畫語陶創作展」展出時間從即日起至 11 月 14 日。

「MY 雋」建案緊鄰台中市最知名的公益路商圈，難得的是其位於五期黃金地段靜巷內，「轉身見繁華、返家享寧靜」的優勢，締造該案住宅產品完銷的佳績，社區現已完工落成，住戶陸續交屋、裝潢中，該案採新古典外觀、大器沈穩，加上絕佳地段，與距離捷運綠線 G10 站步行即可到達的優勢，讓已購屋主迫不及待想入住。

雋業建設支持台中市藝術文化發展，新落成社區「MY 雋」之一樓店面空間特別舉辦藝術展，讓社區與鄰里共榮共好。(圖: 業者提供)

雋業建設總經理鍾尹堂表示，建築不只是水泥空間，更是承載生活文化的容器，好的地段與建築，應將空間擅加活化，發揮價值，此次藝術展覽運用的是社區店面 72 坪大空間，以藝術作品為媒介拋磚引玉，讓新落成的大樓社區與鄰里共榮，傳遞友善美好的生活感，未來，這樣的空間無論是藝術美學或是商業營運，相信都能替社區、鄰里加分，為城市帶來更多美好生活的體驗。