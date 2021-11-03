極端氣候來了！2022求生關鍵：股動永續浪潮、投資債綠一點！

歷經一年半的封鎖，全球逐漸揮別亂序，重啟經濟活動，但疫情與氣候變遷對世界的衝擊仍未消退，各國政府與企業無不積極尋求轉型，以期能實現凈零碳排承諾，而『凈零』過程中的贏家與輸家，此刻可能難以辨識出來，但投資的贏與輸，則需提早在永續浪潮中卡位。

永續投資全球共識，疫情過後更形重要

如今永續投資不僅是顯學，更是全球共識，尤其在疫情爆發之後更是如此。根據「2021 施羅德全球投資人大調查」第二階段–永續投資調查結果，超過六成的台灣受訪者認為，環境與社會議題在新冠疫情過後愈來愈重要，更有超過半數者認為永續投資具有吸引力。

不過，永續投資機會既新穎又難懂，加上變革時代下各國政策、經濟、金融市場均面臨空前的挑戰與機會，2022 年的投資方向對投資人而言似乎更難掌握，有鑒於此，施羅德集團將於 11 月 17 日至 18 日舉辦「2021 施羅德投資論壇」，以《躍進・新未來 Beyond the Future》視角，為台灣投資人指引正確方向。

尋找永續浪潮贏家，獨家秘訣 11 月在台揭曉

這場聚集重量級投資專家的線上論壇，探討的主題之一即為「永續浪潮」，會中專家們將分享施羅德集團如何使用獨家方法與工具 -「影響力指標」，在股、債市場中找到永續浪潮上的贏家，並一睹「凈零」對投資的重要意涵。

投資上關注永續，並不代表報酬必須妥協，「2021 施羅德投資論壇」中也將探討投資組合採用永續投資流程可能的機會和挑戰，例如 ESG 投資如何帶來更出色的績效？綠色債券市場未來的發展方向？同時施羅德集團落實積極股權、影響企業治理的成功案例也將在會中揭露。

今年的「施羅德投資論壇」以虛擬舞台、線上直播方式舉行，過去僅限法人參與，如今一般投資人也能預約限量席次，不出門也能參與專業法人論壇，每場趨勢專題之後，皆有主持人帶領參與者，與投資專家們即時互動對話，過程中也將穿插有獎徵答，替參與者增加互動機會。詳盡的論壇議程與報名辦法，可參閱活動專頁。