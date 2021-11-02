〈財報〉輝瑞Q3財報財測亮眼 上調全年疫苗銷售預期至360億美元

輝瑞周二 (2 日) 美股盤前公布 2021 年第 3 季財報，強勁的疫苗銷售助其實現優異的 Q3 業績，並上調全年財測。隨著部分國家簽署加強針採購協議，加上兒童疫苗即將獲得美國批准，輝瑞上修全年疫苗銷售預期至 360 億美元。

財報發布後，輝瑞 (PFE-US) 周二以 45 美元開出，盤中最高漲 4.5％，截稿前漲 4％，暫報每股 45.41 美元。

Q3 財報關鍵數據：(vs. FactSet 訪調分析師預期)

營收：241 億美元，年增 134%，優於 FactSet 預期的 225.8 億美元

(Non-GAAP) 淨利：76.9 億美元，年增 133%

(Non-GAAP) 稀釋後每股淨利 (EPS)：1.34 美元，去年同期為 0.59 美元

疫苗收入：130 億美元，優於 FactSet 普遍預期的 109 億美元

(圖：輝瑞財報)

輝瑞執行長 Albert Bourla 周二透過電話會議表示，該公司迄今已生產 26 億劑新冠疫苗，且疫苗出貨量已達 20 億劑，今年有望實現 30 億劑的生產目標。

Bourla 續稱，因部分國家偏好讓年輕族群施打輝瑞 BNT 疫苗，加上其加強針率先取得緊急使用授權 (EUA)，帶動歐美市占率成長，目前輝瑞 BNT 疫苗的美國市占率約 74%，歐洲市占率為 80%，分別高於 4 月時的 56% 和 70%。

美國食品藥物管理局 (FDA) 上月批准 5 至 11 歲兒童接種輝瑞 BNT 疫苗，白宮官員表示，待美國疾病管制和預防中心 (CDC) 顧問委員會批准後，最快本周中旬就能將疫苗運抵各地，並啟動施打作業。

受惠於第 3 劑加強針和兒童疫苗帶來的供應協議，輝瑞上調 2021 年全年營收和獲利預期，同時預計全年疫苗收入將達 360 億美元，占全年營收比重 44%，優於先前預期的 335 億美元。

2021 年全年財測：

調整後 EPS：自 3.95 美元至 4.05 美元，上調至 4.13 美元至 4.18 美元。

營收：自 780 億至 800 億美元，上調至 810 億至 820 億美元

輝瑞財務長 Frank D’Amelio 預計 2022 年全年疫苗收入將降至 290 億美元，但仍高於 Refinitiv 訪調分析師預期的 221.5 億美元。