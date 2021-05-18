股價飆近4% 中國移動宣布回歸A股

週一 (17 日) 晚間中國最大行動電信商中國移動 (941-HK) 宣布計劃回歸 A 股上市，公開發行人民幣股份數量不超過 9.65 億股 (行使超額配售選擇權之前)。在利多消息帶動下，今 (18) 日中國移動股價大漲 3.8%。

中國移動第一季主要營運數據顯示，營收為人民幣 1984 億元，年增 9.5%。其中，通信服務收入為人民幣 1777 億元，年增 5.2%。中國移動股東應占純益達人民幣 241 億元，年增 2.3%，中國移動日均賺約人民幣 2.68 億元。

第一季中國移動的行動客戶總數約 9.4 億戶，較去年同期減少 232 萬戶，去年同期為減少 426 萬戶。其中 4G 客戶總數為 7.88 億戶，5G 網路客戶總數達到 1.89 億戶。

中國移動稱第一季流量業務保持良好成長趨勢，手機網路流量比去年同期成長 37.3%，平均每月每戶手機上網流量 (DOU) 達到 11.2GB；總通話分鐘數為 7166 億分鐘，較去年同期增長 8.3%。

(圖片: AFP)

5 月 17 日，中國移動董事長楊杰表示，目前已累計開通 5G 基地台超過 46 萬個，為全國地市以上城區、部分縣城及重點區域提供 5G 獨立組網商用服務。

根據中國三大電信商公布的 2021 年第一季財報顯示，中國移動 5G 用戶數為 1.89 億戶，中國聯通 5G 用戶 9185 萬戶，中國電信 5G 用戶月 1.1 億戶。

在今年 1 月份，因應美國法規紐約交易所宣布中國三大電信商股票下市，即便中國三大電信商提出複議，但在美國當地時間 5 月 6 日紐約交易所還是維持下市決定。

而無法在美股掛牌後，中國電信已經宣布在 A 股上市，接著則是中國移動宣布回歸 A 股，中國聯通則早在 2002 年已於 A 股掛牌上市。

