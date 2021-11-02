城市旅行蓄勢待發！Trivago第三季營收獲利優於預期 下週迎來里程碑

自新冠疫情爆發以來，旅遊需求的波動程度就難以預測，如今全球各地疫苗接種工作推廣不一，加上變種病毒株干擾，對旅遊搜尋公司 Trivago 來說，這意味著復甦不平衡，但現在該公司似乎處於全面反彈的風口浪尖上。

Trivago (TRVG-US) 週一公佈的第三季獲利優於預期，早盤一度漲近 12%，但隨交易時間推進而吐回漲幅，最終持平收盤。

EPS：0.02 歐元 (分析師原預期持平)

營收：1.39 億歐元 (分析師原預期 1.31 億歐元)

Trivago 執行長 Axel Hefer 受訪時表示，不確定性仍然存在，因為全球部分地區仍遭受新冠病毒的嚴重打擊。他特別提及羅馬尼亞，因該處的疫苗接種率很低，且上個月的病例數自 9 月時單日不到 2000 例的水準飆升至單日 1 萬例以上。

Hefer 表示，公司不會試著按季度管理後疫情時期的反彈，而會設定長期目標並努力將其實現。

他認為明年將出現一個重要的里程碑，並將公司業務推向更高。今年夏季即使旅行量反彈上升，但各大城市並未見到大量遊客，而 Hefer 認為這一點 2022 年將會發生變化。

「比起海灘、山區等休閒旅遊來說，城市旅遊因疫情而受創更大，但這一點將改變，這些城市非常有吸引力，但大眾需要狀況更清晰更穩定，才敢訂機票前往紐約或百老匯等遊玩。」

對於像 Trivago 這樣的搜索網站來說，城市旅行通常更重要，因為在大城市的選擇包羅萬象，旅客更可以從 Trivago 網站上搜尋到優惠。

「大城市，價格取勝。」 Hefer 說。

下週將迎來重要里程碑，因為屆時美國將開放接種過疫苗的歐洲旅客入境，未來幾個月可能會解除更多限制。以過往紀錄來看，Trivago 大約 40% 的業務來自歐洲，另外 40% 來自北美和南美。

Hefer 預期，旅行者明年也將開始考慮更長途飛行的目的地，但這一塊可能不會迅速反彈，因為消費大眾部分仍擔心新冠疫情相關的限制。

另外，他預期明年旅館飯店明年將強勢回歸，因為消費大眾將返回舊時習慣，而不會湧向其他替代型的住宿場所。