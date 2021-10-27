台灣疫苗涵蓋率將破7成 年後推綠色通行證機會大

疫情指揮中心今 (27) 日公布，台灣新冠疫苗接種人口涵蓋率 69.49%，第二劑為 29.6%，預估明天就可達成 10 月底涵蓋率 7 成、第二劑 3 成的目標，指揮官陳時中指出，當疫苗達到一定程度的覆蓋率後，就可相對放鬆邊境管制，過年後機會越來越大，也考慮推行綠色通行證。

國內持續進行大規模疫苗施打計畫，根據疾管署統計，截至 26 日止，COVID-19 疫苗累計接種 2321 萬 7629 劑，人口涵蓋率 69.49%，劑次人口比 99.09 (劑 / 每百人)，第二劑接種 693 萬 6428 劑，涵蓋率 29.6%。

陳時中表示，現在已經非常接近第一劑 7 成、第二劑 3 成的目標，預計明天就能達成。

台大公衛教授陳秀熙提出建議，用疫苗施打率調整入境隔離天數，涵蓋率超過 7 成且疫情極低的國家，可考慮採取綠色通行證，入境者無須再居家隔離或集中檢疫。

對此，陳時中表示，疫苗覆蓋率代表自我保護能力，達到一定程度覆蓋率後，邊境管制可相對放鬆，但各國看法不同，指揮中心仍須與專家謹慎討論。

至於國內是否可改為居家檢疫，不強制入住防疫旅館，陳時中指出，還在討論中，從時間來看，過年後機會越來越大，綠色通行證也可納入考量。

此外，日本政府提供第六批 30 萬劑 AZ 疫苗今天上午運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至 2022 年 1 月 26 日，將由指揮中心統籌規劃運用，提供國人與在台日籍人士接種。