操盤手看台股：賺錢效應發威！盤面的強勢股該如何應對？

之前提到台股續於季線攻防，權值股暫陷整理，讓出空間給中小型股表現。果然隨著蘋果公布財報，部分數字不如市場預期，以台積電為首的蘋概股被壓抑，指數連二黑；但在指數遇壓的過程中，中小型股輪番創高，當中法人認養的業績電子股及內資鎖碼的轉機電子股爭相表現，這個市況可望延續到 11 月。面對今年最後 2 個月的行情，隨著財報效應、年底作帳、年初作夢等題材匯集，加上個別公司的企圖心，盤面可望呈現中小型股多點開花的行情，值得好好把握。

過去曾多次談到的「賺錢效應」，所謂「賺錢效應」指的是一種由於投資人情緒產生了變化，對股市造成影響的一種現象；隨著市場信心恢復，進場資金增加，投資人 (含法人、內資大戶、中實戶、散戶等) 變得容易在股市賺到錢，於是願意投入市場的資金跟著增加，進場意願跟著上升，這種現象即是「賺錢效應」。當前無論是法人 (特別是投信) 認養的中小型股，如矽智財的智原、創意，ESL 驅動 IC 的晶宏，電池材料的康普、美琪瑪、聚和，IC 載板的欣興、南電，第三代半導體的漢磊等一路看好的股票，或是內資大戶鎖定的中低價轉機股，如元宇宙概念的宏達電、威盛、鈺創，電池材料的立凱 - KY 等近日看好的股票，只要是本波位處右上角的強勢股，近日攻擊角度普遍變陡，漲勢也加速，這是部分場內資金由於嚐到甜頭後，趁勝追擊的手法。操作上，已持股者以上升趨勢線來應對，至於空手者可以少量資金先參與，拉回守穩再加碼。

近期也提及本波處於右下角的低檔股已出現價格模仿效應。由於場外資金不願大舉追高右上角強勢股，右下角的低檔股成功地吸引了部分資金流入，股價由低檔出現了一波拉抬，當前這個現象仍在持續，繼先前車用二極體的朋程、台半、強茂，車用導線架的順德、界霖，充電樁相關的飛宏、康舒等大漲後，產能吃緊的車用 MOSFET 族群，如富鼎、大中、杰力、尼克森等，近日也有買盤進駐，股價紛紛轉強表態，當中的富鼎更攻上漲停。同時被點火的族群正在擴散，不再侷限於缺料問題緩解的族群上，近日部分前 3 季營運表現佳，但是股價在今年第 3 季出現一波大幅修正的股票，也開始有資金進場。繼面板的友達、群創強彈後，如貨櫃航運的長榮、陽明、萬海等股價也站上 10 日均線，部分押寶 10 月營收及第 3 季財報的買盤進場，這個現象在 11/14 日財報公布截止日前仍將持續。

對於一個操盤手而言，觀察資金偏好一直是門重要課題。資金偏好之所以會轉變，撇開個別利多刺激，通常與市場所處的位置有關，如底部區、修正段、主升段等。當前由於指數來到季線附近，盤面已逐漸脫離底部區，開始出現加速現象，故策略上要變為積極，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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