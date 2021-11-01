美股重點新聞摘要2021年11月01日

操盤前瞻

中國財新製造業 PMI

拜登出席聯合國氣候大會

G20 領袖正式核可全球稅收協議 設 15% 的最低企業稅

世界 20 個最大經濟體 (G20) 的領導人周六 (30 日) 核可了由美國總統拜登主導的全球稅收協議，設定 15% 的最低企業稅，以阻止大企業透過「避稅天堂」隱藏利潤，並同意向較貧窮的國家提供更多的 Covid-19 疫苗。閱讀全文...

美歐宣布鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

美國與歐盟周六 (30 日) 宣布，即將達成鋼鋁貿易「停戰」，以緩和川普政府時期開始的貿易爭端。閱讀全文...

電玩遊戲太好賺？蘋果欲推遊戲主機 劍指微軟、任天堂、Sony

蘋果 (AAPL-US) 上週五在一份監管文件中提到，其產品將作為遊戲平台，與 Sony 的 Playstation、微軟 (MSFT-US) Xbox 和任天堂競爭。閱讀全文...

1.75 兆美元支出案大力推動電動車 底特律三大車廠獲成最大贏家

由美國總統拜登周四提出的 1.75 兆美元的財政政策提案有望大大提振電動車發展，尤其是底特律三大車商的通用 (GM-US)、福特 (F-US) 與 Stellantis，以及美國郵政署。閱讀全文...

元宇宙美股如何布局？這檔 ETF 當日獲千萬美元資金 單月漲逾 8%

臉書在周四 (29 日) 正式更名為 Meta 劍指元宇宙商機後，吸引市場布局，Roundhill Ball 元宇宙 ETF (META-US) 出現大量資金進場，單日吸引上千萬美元。閱讀全文...

