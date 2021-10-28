〈群創財報〉Q3純益186.02億元EPS 1.77元 前三季賺近半個股本

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (28) 日公布第三季財報，受貨運塞港，加上部分電視面板跌價影響，單季毛利率、營益率較上季下滑，但仍為次高紀錄，第三季稅後純益達 186.02 億元，季減 13.15%、年增 1106.23%，每股純益 1.77 元，累計前三季純益達 515.92 億元，賺近半個股本，每股純益 4.99 元。

群創第三季營收 930.85 億元，季減 0.16%、年增 24.83%，毛利率 28.86%，季減 4.24 個百分點、年增 19.58 個百分點，營益率 20.42%，季減 5.08 個百分點、年增 18.64 個百分點，稅後純益 186.02 億元，季減 13.15%、年增 1106.23%，每股純益 1.77 元。

累計群創前三季營收達 2701.6 億元，年增 40.8%，毛利率 29.37%，年增 25.26 個百分點，營益率 21.35%，稅後純益 515.92 億元，賺近半個股本，其中，營益率、稅後純益均由去年同期轉虧為盈，每股純益達 4.99 元。

群創第三季折舊及攤銷為新台幣 92 億元、資本支出為新台幣 68 億元。

出貨方面，群創統計第三季整體出貨面積達 732 萬平方公尺，季增 3.2%，液晶面板售價為每平方公尺 449 美元、季減 3.23%；中小尺寸合併出貨面積則達 91.1 萬平方公尺，季增 8.1%。

產品營收比重方面，群創第三季可攜式電腦比重達 31%、手機及商用產品 24%、桌上型螢幕 13%、電視 32%，若以產品尺寸別區分，10 吋、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上則各占 19%、34%、15%、6%、25%。