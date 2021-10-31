G20領袖正式核可全球稅收協議 設15%的最低企業稅

世界 20 個最大經濟體 (G20) 的領導人周六 (30 日) 核可了由美國總統拜登主導的全球稅收協議，設定 15% 的最低企業稅，以阻止大企業透過「避稅天堂」隱藏利潤，並同意向較貧窮的國家提供更多的 Covid-19 疫苗。

這是 G20 領袖兩年來首次面對面峰會，各國領袖廣泛支持延長貧困國家的債務減免，並承諾到 2022 年年中，為全球 70% 的人口接種 Covid-19 疫苗。

在羅馬舉辦這次會議為期兩天，經濟與健康於首日討論，周日將進行更艱難的氣候討論。

首日各國取得最重要的共識，是同意最低 15% 的企業稅，預計 2023 年實行。這將使跨國企業未來無論將總部設於何處，都無法逃避其在離岸實體中的利潤。

這也是美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 的一項關鍵成就，她將公司稅的全球底線作為其任期內的首要任務，並大力推動此事。

美國總統拜登在 Twitter 上發文，強調這不僅僅是一項稅收協議，而且是重塑全球經濟，並能服務人民的外交成就。

東道主義大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 表示，從疫情到氣候變化，以及公平的稅收，都無法靠單一國家行動來完成。

全球最低企業稅此前已經獲得各國財政部長的批准，但國家元首的正式同意，仍是重要的里程碑。目前占全球經濟總產出 90% 以上，近 140 個國家已經批准這項協議，不過要如何運作，各國可能都將面臨內部的政治過程來解決。