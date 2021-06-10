彭博：中國可能是全球最低企業稅的最大絆腳石

已開發國家們正在為中國尋求豁免全球最低企業稅而做準備，因為北京有可能是下月就最低企業稅達成全球共識的一個潛在阻礙。

G7 財長會議上週支持將全球最低公司稅率定為至少 15%，但《彭博社》引述知情人士透露，一些官員認為中國不會輕易在協議上簽字。

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中國大多數企業的基本所得稅稅率為 25%，但高科技行業和研發投資擁有減稅待遇，意味著這些產業的實際稅率可能低於 15%，北京希望保留該稅收優惠政策，因為北京政府認為這是中國未來經濟發展的重要關鍵。

中國財政部旗下的財政科學院研究員王澤彩表示，一些高科技企業的稅率「遠低於」15%，中國可能會提出對這些行業給予區別對待。

王澤彩認為，其他國家或許也會採取同樣的行動，因為這些國家可能有類似的政策來鼓勵國內創新。

中國正在努力發展高科技領域，例如半導體晶片和新能源汽車，這些領域正被北京政府視為「十四五」計畫的核心，儘管科技雄心受到美國及其盟友的限制，中國仍在努力尋求保持快速經濟成長。

《彭博社》引述知情人士透露，目前最低公司稅談判中最難逾越的障礙將是中國，因為中國希望將國內利潤切離或排除在外，此舉會削弱最低 15% 實際稅率的效果，該人士認為，最終的協議可能提供有限的讓步，以滿足中國要求，但不會達到損害最低企業稅率規定的程度。

全球企業稅談判代表目前期待在 7 月的 G20 會議後，於今年底之前將拿出一份更為詳細的企業稅協議供 OECD 約 140 個國家來作討論。

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