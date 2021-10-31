〈工業技術與資訊〉新運動科技時代 正在來臨

撰文╱孟慶華

臺灣選手在東京奧運戰績創下史上最佳，全民為之欣喜若狂，不免令人想起，50 年前那場引起全臺關注的威廉波特少棒賽，臺灣小將在九局延長賽中，擊敗對手，贏得世界冠軍，同樣激勵人心。時空流轉，運動賽事凝聚情感的力量不變；科技躍進，如臨現場的轉播，帶來的感動更加深刻。

受新冠疫情影響，今年東京奧運成為沒有觀眾的「寧靜奧運」，透過高畫質攝影機 360 度拍攝，以及 3,600 支收音麥克風的擬真音效，提供宛如臨場的真實畫面，加上即時場地資料數據分析，為全球觀眾打造前所未有的轉播體驗，也讓本屆奧運成為最具沉浸感、參與感的運動賽事之一。

新興科技不僅翻轉賽事轉播技術與觀賽體驗，對職業運動員而言，更能有效提升運動訓練效果、降低運動傷害，各國政府、職業球隊將 AI 人工智慧、感測、視覺辨識、物聯網等技術導入運動訓練，已行之有年，國際級的運動賽事，不僅比選手技巧，也比各國科技實力。

即便不是運動員，一般民眾運動健身也愈來愈科技。疫情催化在宅運動風潮，結合連網科技、動態影像感測與記錄，以及社群互動功能的健身器材大行其道，民眾居家健身，也能參與線上課程，客廳變身 24 小時健身房，也推升我國體育用品產值，光是今年上半年，體育用品出口額就比去年增長超過一倍，全年產值上看新臺幣 600 億元。

運動的魅力結合科技的無遠弗屆，可望催化出全新的體驗與商機。第一代巨人少棒隊投手，現任工研院協理吳誠文，以自身的跨域專業，積極促成科技與運動產業的融合。其中，運動場館的智慧化，可整合賽事轉播、粉絲參與、球隊管理與訓練，帶來創新的商業模式，協助科技業為運動休閒產業，創造更高附加價值。

工研院近年也積極投入運動科技研發，近期結合 5G 專網、AI 人工智慧、影像處理、邊緣運算等技術，用於「全國大專校院運動會」轉播，為觀眾帶來全新觀賽體驗；在運動健身市場，工研院也針對肌能、健身、自行車、高爾夫項目，研發創新技術，可廣泛應用於居家休閒、健身房、職業運動，甚至是銀髮照護領域，協助產業朝數位化轉型。

運動與科技的結合還在持續加速中，令人耳目一新的運動科技新時代，正在來臨。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 356 期 2021 年 10 月號，未經授權不得轉載。