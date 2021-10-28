特斯拉傳奇 帶旺台股反彈

近期季報效應、年底作夢行情一併啟動，尤其在特斯拉股價及總市值創新高下，帶動新科技的電動車的電池及二極體、半導體矽智材、低軌道衛星、元宇宙… 等族群輪流推升，加上法說會陸續登場，中小型股又勝過大型股，熱門股正提前卡位年底、年初行情。

【文／方亞申】

猶記十月初美股回檔，一時之間似乎找不到利多因子，包括美國國債上限、第三季企業季報、聯準會將在十一月二、三日開會，天然氣及油價大漲；加上中國恆大繳不出發債利息、無預警限電… 等。不過這些利空因素一一解決，美國國債上限調高延後至十二月初決定、企業季報又較預期佳，中國恆大先繳出債息，中國各省大動作買進煤以度過這個冬季。只是天然氣及油價還是在相對高檔，由於進入冬季取暖旺季，一時之間要天然氣下跌是不太可能，俄羅斯總統普丁答應多提供但價格未見大回檔，如此也使油價低檔有限，尤其在俄羅斯舉行的能源會議，俄國答應增加供油，西德州原油還是在八二美元之上，總體通膨壓力未解，就等待聯準會開會說法及動作。目前來看，縮減每月買進的一五○億美元債券將啟動，預期至明年中退場。只要未有提前升息利空，將屬於較好消息。

台股年線具有強大支撐

後續還是要注意天然氣及油價變動，有供給大國俄羅斯出面說話，理應不會再大漲，但若是反過來持續上漲就須小心，石油有替代天然氣發電作用，若如外資所言向一百美元挺進，那麼可能帶動銅、鎳、鋁等非鐵金屬續漲（除了鎳價以外，其他都在創近十年新高），加上大宗物資穀物上漲，那麼要不通膨將是很難的事，間接地逼迫各國開始升息（已有超過十三個國家開始升息或預告即將升息），如此也將刺激美國從預估明年底升息提前至明年中，股市必將受到刺激拉回。

大致上，上述不利因素市場未再反映，現在反應是企業季報利多（大型公司英特爾除外，業績表現不佳、股價大跌），尤其是上游能源股以及金融業季報都很好看，從艾克森美孚、雪弗龍到摩根大通、美國銀行、摩根士丹利等都較預期好。加上谷歌、微軟、超微業績都好、股價上漲，所以道瓊、標普指數再創歷史新高，那斯達克接近歷史高點，只有費半距離三四八四高點較遠。而經過十月中旬以後的強漲，美股依舊展現超強走勢，美元指數維持在九四上下，市場資金持續流進美國。美股還是全球火車頭。

另一方面，問題不斷的中國深滬股市也站在所有均線之上，加上歐洲股市不是在季線附近就是創新高點，東南亞股市亦同，只有香港、韓國在年線之下或附近，全球股市表現還是有中上水準。

台股上漲攻克季線，似乎不太意外，尤其第三季財報將公布，即便第四季有大陸限電變數，今年上市櫃總獲利有機會接近三．五兆元，換算明年股息發放有超過二．五兆機會。高殖利率優勢將使得台股年線具有中期強大支撐。

近一周櫃買指數走得比上市指數還強，當初櫃買指數一度殺破年線，如今又領先突破季線，顯見中小型股似乎是市場焦點。且題材性十足包括電動車、半導體矽智財、低軌道衛星、元宇宙、快速傳輸等，另外具有基本面的晶圓雙雄、金控、塑化以及首度宣布買進庫藏股的大立光，組成本次攻擊季線主力部隊，兼具著第三季財報以及年底作夢行情。

國際股市並不弱，尤其美國又出現另一個世界首富馬斯克，在旗下特斯拉股價超過一千美元，還原分拆股價創歷史新高下，電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞（Michael Burry）宣布舉白旗，已經放棄看空特斯拉，並聲稱看空特斯拉只是一筆交易，媒體過於誇大。

電動車又成為顯學。九月份在歐洲地區特斯拉汽車銷售居第一名，連全球最大汽車大廠福斯召開電動車會議，馬斯克都被邀請以遠距離參加提供建議。特斯拉第三季全球總銷售量達二三．四萬輛，總市值已超過一兆美元，馬斯克持有約十九％，加上令市場特別期待的 SpaceX，也持有近半股權，以 SpaceX 市場估值超過一千億美元，兩家公司合計，馬斯克就擁有約二五○○億美元，超過第二名的亞馬遜的貝佐斯一八九○億美元越來越遠，且也超過微軟比爾蓋茲加上巴菲特合計的財富。

這位新首富所投資公司炙手可熱，電動車主要心臟就在電池及管理部分，像是在中國銷售能從零快速拉升，除了政策補助外，主要就是投資在上海設廠，規模夠大且帶動中國供應鏈成長，其中供應電池的寧德時代在中國近期紛擾不斷、利空消息襲擊下，股價逆勢創新高一度超過六○○人民幣，總市值高達一．四兆人民幣，超過二一○○億美元，高居Ａ股最高總市值公司，該公司業績也相當好！而寧德時代發展夠大，像是天賜材料、新宙邦、天津金牛、東莞杉杉等前四大電解液配方廠均是其主力客戶，而台灣的聚和又與這四家公司有銷售關係，等於間接打入列寧德時代供應鏈。隨著新能源車銷售量逐步成長，對於聚和的電解液添加劑業績具有正面助益。聚和今年上半年ＥＰＳ為一．四七元，優於去年同期○．九二元，前九月合併營收為三五．二四億元，年增三一．六％，營運持續加溫。預估全年ＥＰＳ有機會挑戰三．二元以上。

康普及美琪瑪主要供貨給日本 Panasonic，再提供給特斯拉，也是受惠股。近期就以電池相關股股價較熱門。而鴻海所主導的台灣電動車大聯盟，與電池相關的有正極材料中碳、立凱ＫＹ、榮炭及碩禾都可一併注意。其他像是貿聯ＫＹ、胡連、聯嘉及健和興等等供應鏈也將受惠。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2167 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》