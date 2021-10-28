特斯拉衝上一千美元 三能、星鏈族群長趨勢看旺？

萬寶投顧陳子榕指出，台股好不容易攻上季線之後，再度面臨半年線的壓力，量能上仍嫌不足，指數黏稠，就連外資也是在期現貨採多空布局，但相較於亞洲股市，台股表現仍然相對較強，新台幣也連日走升，所以台股後市並不悲觀，待整理出量，指數將有望突破上衝。



目前電子股的成交比重已經攀升逾 71％，之前我就一直告訴大家要提前卡位電子股，有把這些話聽進去的投資朋友應該已經賺了好幾個波段，接下來電子股當然還是盤面重心，但如何選股就是一門學問了。



最近元宇宙、電動車族群股價大噴發讓投資人心情很激動，宏達電 (2498-TW) 短線上已經漲了 85％，連帶旗下家族包括威盛 (2388-TW)、威鋒電子(6756-TW)、立衛(5344-TW)、建達(6118-TW) 股價跟著轉強，集團市值一口氣暴增 363 億元，短線上各位還要去追嗎？做夢總會有醒來的時候，與其冒極大的風險，不如把資金放在同樣具題材但企業確確實實有獲利的股票。



VR 相關的重要零組件供應商，包括鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、音訊晶片廠驊訊 (6237-TW)、IC 廠鈺創 (5351-TW)、華晶科 (3059-TW)、瑞昱 (2379-TW)、義隆 (2458-TW)，不論在股價型態或業績方面都有利多，部分個股法人也開始加重布局，後續股價反倒可多加留意。



電動車龍頭特斯拉最近接到一筆大單，美國租賃車商赫茲 (Hertz)42 億美元下單，向特斯拉訂購 10 萬輛 Model 3 電動車，特斯拉股價聞訊暴漲近 15％，衝破千元關卡站上 1,045 美元。現在全球乾淨能源當道，電動車趨勢持續上升，相關車用 IC、MCU、導線架、電池、車用二極體中長線十分看好。



端子廠胡連 (6279-TW) 累計前 9 月合併營收 34.85 億元，年增 46.39％，第四季有望再成長，全年營收可望創新高。10/22 為大家推薦後，股價漲幅 14％；電池材料廠康普 (4739-TW) 在 10/15 推薦後，股價來到新高 159 元，漲幅 36％。



康普也是鴻海 MIH 供應鏈成員，鴻海三款電動車亮相後受到市場肯定，除了年底前新增美國客戶訂單，還將攜手印尼政府在當地打造電動車生態圈，相關概念股包括美琪瑪 (4721-TW)、立凱 - KY(5227-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、康舒(6282-TW)、AES-KY(6781-TW) 也都可望受惠。



萬寶投顧陳子榕指出，此外，全球能源危機推升的三能概念股及低軌衛星，我持續看好，尤其低軌衛星攸關未來 5G/6G 及電動自駕車的網絡發展，在各國競逐驅動下，產業鏈商機很大。像是 VSAT 微波元件廠昇達科 (3491-TW)，在這股趨勢中業績大幅升溫，上半年 EPS 2.04 元，已經超越去年全年水準，10/26 推薦後，股價連續兩天收漲停，大漲 20％以上，預期明年衛星發展更趨熱絡，營運將再攀升。

晶心科 (6533-TW) 因聯發科旗下翔發投資持股 13.26％晶心科，是第一大股東，聯發科 2018 年貢獻晶心科營收佔比 9.82％，居前三大客戶之一，有聯發科高階手機晶片的授權金與權利金貢獻，預估 2021 年 RISC-V 的權利金還可持續增加。晶心科計畫於 5 年內，搶佔高價之高階多核 CPU IP 市場，估未來每年營收可望有 40％的成長。

長科 *(6548-TW) 公布第三季財報，三率三升，獲利年增 107％，每股盈餘 1.61 元。累計今年前三季稅後淨利 11.2 億元，每股盈餘 3.16 元。產品應用來看，由於車用客戶需求強勁，帶動車用營收比重從去年同期躍升為 30％，預估第四季營收合併營收約介於 33.2～35 億元之間，毛利率介於 27.5％～29.5％之間，營益率約在 18％～20％。

安集 (6477-TW) 為太陽能模組電廠，第三季營收季增 6％，上半年受疫情及原物料上漲影響，併網速度減緩遞延，由於併網期限將至，第四季出貨量將大幅推升，單月營收可望回到 2 億元以上水準；受惠全球綠電政策火熱，以及中國限電影響，安集加快建置太陽能案場，目前已有 81.7MW(百萬瓦)，估年底前達 90MW、明年 100MW，而美國太陽能產品反規避調查，亦有望迎來轉單效應。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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