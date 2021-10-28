見回不回的軋空強勢股

萬寶投顧楊惠宇表示，美股雖然有通膨問題未解，但因為就業率還在低檔、加上財報良好，市場預期下個月聯準會仍是「中規中矩」，於是指數陸續創下新高，也拉抬台股向上。

這個盤讓很多投資人措手不及，因為從低點 16328 漲到 17074 共 746 點，但光 10 月 15 日及 26 日就漲了 254 點，其餘都是狹幅整理，往上萬七剛好是季線及半年線交界，有壓力是普遍共識，絕大多數投資人觀望下，量能始終無法有效放大。

市場有個講法叫「賺指數賠價差」就是指數漲但個股沒漲，今年出現兩次這樣的行情，第一季主要漲權值股像台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW) 及友達 (2409-TW) 等股票、第二季則漲航運類股，所以沒有跟上的投資人，只能眼睜睜看著指數漲、但手中股票不漲的窘境。

但這次的行情卻恰恰相反，指數從低檔上來沒有大漲，但許多個股空間卻很大，像宏達電 (2498-TW)、景碩(3189-TW)、立積(4968-TW) 皆是如此，為何會出現這樣子的現象？主要在於籌碼問題。

萬寶投顧楊惠宇指出，股市當中有兩種人：大戶跟散戶，而這兩種人的結果一個賺錢、一個賠錢，所以我們一定要明白「大戶心裡到底在想什麼」，現在大盤上漲無量、體質較虛，但市場錢還是很多，以台股 15 倍的本益比來看，尚在合理階段，加上美股創高，如果你是大戶你會想要做多或是放空？融資減少融券增加下你會找誰提款？依照這個邏輯來想答案就呼之欲出，於是一檔檔軋空股上演狂飆行情。

上一篇文章中有提到，因為第四季是做帳行情，做帳首重的是題材，所謂「有夢最美」，如果能夠再配上營收當然是更好，而符合這兩樣條件又位於高券資比的個股就會成為首選！

萬寶投顧楊惠宇認為，宏達電 (2498-TW) 屬於純粹題材，和高雄市政府及鴻海 (2317-TW) 一起合作 5G XR O-RNA 實驗場，提供大小型基站通用之（基礎軟體架構），在這個共同軟體架構下，電信運營商可以自行購買白牌伺服器及交換器，省去向固定設備商購買昂貴設備的成本，當然要貢獻獲利也是以後的事，但股價就是要漲，但籌碼己開始混亂，不用追高。

以往設計公司或是 IDM 廠要設計晶片，為省去麻煩下直接向 IP 廠購買 IP 即可，但在製程越往高階狀況下，晶片的製造及設計越加複雜，支出成本也往上增加，於是有轉向 ASIC 發展趨勢。智原 (3035-TW) 相關產品比重由 60% 提升到 70%，最重要的是有母公司聯電 (2303-TW) 支援，明年產能可增加 40%，在許多廠拿不到代工下，直接找智原下單，也讓其營收持續攀升，雖然短線看起來好像漲多，但以 IP 股來講 42 倍本益比並不是天價，股價隨融券一路攀升，符合「題材、營收、軋空」三種條件。

此外電動車中的中探針 (6217-TW)、聚和(6509-TW)、美琪瑪(4721-TW) 也符合「題材、營收、軋空」條件，股價紛紛創下新高或突破長期整理平台，起伏無常的股市，看來也有共通邏輯可尋。

萬寶投顧楊惠宇強調，這些股票當然都不錯，但可惜的是股價都已經進入了「軋空階段」，也就是都說都已經反映了，那有沒有提早一點，在「誘空階段」尚未完成發動、又符合「題材、營收、軋空」條件的個股呢？答案是有的！

強茂 (2481-TW) 上半年受惠 N B 需求強勁，雖然 NB 放緩，但下半年在工控及車用方面補足，加上受惠國際 IDM 廠因疫情減產，交貨期延長至四至八個月，故享有轉單效應，在電晶體中依種類分為雙極性電晶體、MOSFET 跟 IGBT，二集體和雙極性電晶體原理類似，都是功率元件，且都可以用第三代半導體材料來製造，多擁有耐大電流優勢。強茂之 SIC FRD 二極體產品已放量出貨、另外 SIC 蕭基二極體也己經送樣，毛利率一年內由 25 % 跳升至 32 %，九月營收再創高，去年獲利 2.7 元、上半年已賺 2.57 元，券資比高達 55%，股價即將挑戰前波高點。

九齊 (6494-TW) 主要產品為語音控制 IC 及 M C U，應用在遊戲機、小家電、電腦周邊及電動車等產品，新唐 (4919-TW) 持有 13% 股權，在低階玩具轉往高階 AIO T 產品策略下，32bit 高毛利率 MCU 比重持續上升、加上半導體報價上漲，使得毛利率由 41 % 躍至 50 %，去年 EPS3.9 元，上半年已經賺 6.32 元，股價之前漲引來一堆空單，橫向整理兩個月下融券雖有減少，但仍在 30% 之上，本益比 10 倍加上符合「題材、營收、軋空」條件，有機會竄出！

受限篇幅關係，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入楊惠宇粉絲團，立即享有更多個股資訊。

五福臨門楊惠宇 LINE 粉絲團︰

https://lin.ee/cFL6Qcs

五福臨門楊惠宇 Youtube 頻道︰

https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ

五福臨門楊惠宇 FB 粉絲團︰

https://www.facebook.com/%E4%BA%94%E7%A6%8F%E8%87%A8%E9%96%80%E6%A5%8A%E6%83%A0%E7%8F%8A-1672962466269697

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險