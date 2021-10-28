美股盤後重點新聞摘要2021年10月28日

今日操盤前瞻

日本央行 10 月利率會議

美國上週初領失業金人數

美股財報：Mastercard、意法半導體、蘋果 (盤後)、亞馬遜 (盤後)

英特爾創新日登場！地表最強遊戲 CPU 亮相 與谷歌合作開發晶片

英特爾 (INTC-US) 周三 (27 日) 舉辦「創新日」(Intel Innovation) 活動，針對 PC 與伺服器推出更多新產品，包括第 12 代 Alder Lake 新產品線亮相，以及為雲端業者、AI 領域推出客製化晶片與多款工具包。閱讀全文...

塞港危機未解！NRF 仍估美國年終旺季銷售增長創新高

儘管美國航運塞港危機未解，但美國全國零售聯盟 (NRF) 週三 (27 日) 樂觀預測，美國年終購物季銷售增長將創新高。閱讀全文...

GM Q3 財報優預期 料晶片缺貨續燒至明年 盤中挫逾 5%

通用汽車 (General Motors) 周三 (27 日) 盤前公布 2021 年第 3 季財報，因晶片缺貨拉低產量與庫存水位，Q3 營收較去年同期大減近 25%，EPS 也遠遜去年表現，但均優於市場預期，雖然看好短缺狀況於年底好轉，執行長 Mary Barra 仍預計晶片缺貨將延燒至明年。閱讀全文...

波音 Q3 財報黯淡挫跌 1.5% 787 維修費推高成本支出

波音 (BA-US) 周三 (27 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，儘管營運現金流得益於 13 億美元退稅而有所改善，但 787 Max 維修費用使波音元氣大傷，以及 737 Max 在中國復飛尚未明朗，獲利、營收皆遜於分析師預期。閱讀全文...

加拿大央行宣布結束 QE 暗示升息腳步提前

週三 (27 日) 加拿大央行將基準利率維持在 0.25% 不變，符合市場預期，並宣布結束量化寬鬆 (QE)，暗示明年升息時間可能提早，以避免高通膨擔憂。閱讀全文...

柴犬幣強漲逾 40% 登第九大加密貨幣 市值超車狗狗幣

周三（27 日）在逾 30 萬人聯署請願線上券商羅賓漢上架柴犬幣 (SHIB) 交易後，柴犬幣 24 小時內上漲 45.2%，每枚達 0.00006855 美元，價格改寫新高，市值達到 324 億美元，超車狗狗幣 (DOGE) 登上第 9 大加密貨幣 ，成了名副其實的「狗狗幣殺手」。閱讀全文...

