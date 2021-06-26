AWS買下加密傳訊平台Wickr 力爭政府機構資安客戶

亞馬遜 (AMZN-US) 週五宣布，雲端運算業務 AWS 已經收購了 Wickr 公司，該公司為政府機構和企業使用的加密傳訊平台。交易條款沒有披露。

宣布這一消息之際，AWS 正希望能爭取更多政府業務。AWS 與微軟就國防部價值數十億美元的雲端交易大打訴訟，目前數千個政府機構均使用亞馬遜的雲端運算服務。

AWS 副總裁兼資安長 Stephen Schmidt 表示，由於新冠疫情大流行，促使眾多人採用混合式的工作環境，因此取得像 Wickr 提供的安全通訊服務的需求已經加速。

「Wickr 的安全通信解決方案可幫助企業和政府組織適應人力的變化，且在 AWS 為客戶和合作夥伴提供越來越多的協作和生產力服務之際，這將會是個受歡迎的追加功能。」Schmidt 說。

Wickr 官網上張貼的公告也證實了這項收購交易。

總部位於舊金山的初創公司 Wickr 提供一款免費開放大眾的通訊 app，以及付費版的軍事通訊服務。

Wickr 公司將國防部視為其客戶之一。根據 Vice 今年 4 月的報導，美國海關和邊境保護局購買了 Wickr 的授權。Wickr 也標榜自家是「唯一具有完整功能的協作服務，可滿足國家安全局概述的所有安全標準。」