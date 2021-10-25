〈書摘〉【1書+1日記】3分鐘未來日記：寫下的願望真的都實現了！

怎麼還都還不完， 持續增加的一千五百萬負債

當時的我，負債一千五百萬元，錢包裡僅有幾張百元紙鈔和少許零錢。離婚、失業、沒有收入。我帶著七歲的孩子回到娘家，卻每天癱在床上，下不了床⋯⋯

本書的作者之一山田廣美，曾經有過艱困的過去，經歷了許多波折，只求翻身。

即使身處谷底，希望之光仍然存在於某個看不見的角落裡。但因為一直垂頭喪氣，完全沒有察覺光的存在，所以繞了好大一圈才又重新找到幸福。

好不容易終於抬起頭，才發現遠方微弱的光。之所以能夠朝著光毫不猶豫地邁進，都是因為有「未來日記」的陪伴。

只是每天早上書寫三分鐘，為什麼就會有好事發生？為什麼能產生巨變？為什麼能預知未來？為什麼會有奇蹟發生呢？

為了讓更多人知道這件事，我努力回想「未來日記」誕生時的那段往事。那時實在太痛苦了，痛苦到我不願想起⋯⋯

當時前夫從事店面的企畫設計與施工工作，他是個很重朋友的人，就算被騙也絕不口出惡言。沒想到這個優點卻害慘了他。

某個時期朋友陸續幫他介紹了醃菜店、甜點店、鮪魚專賣店的店面工程案，每個案子的規模都有幾百萬到將近一千萬。過去不曾有人在短時間內介紹這麼多案子，而且都是感覺有些奇怪的新客戶。和這幾個案子的業主聊過之後，怎麼說呢⋯⋯總覺得商店本身好像跟老闆不相干似的，讓人不禁懷疑，真的有要開店嗎？

我有種不好的預感，於是拜託前夫：「我總覺得怪怪的，有種不好的預感，這些案子不要接算了。」但前夫認為我的想法沒有任何根據，所以聽不進去。沒想到就在他接了這三個案子之後，「意外」發生了。

後來我才知道，當時很流行一種詐騙手法，這些人拿著工程報價單去跟銀行貸款，並發包給業者施工，之後不論貸到幾成，他們都不會付款給承包業者。

前夫運氣差，被這些人騙得很慘。或許他們各有自己的難處，但施工過程中，我們再也找不到這幾個老闆了。

一直以來，我都是等慢慢存到錢以後才敢買較高單價物品的人，沒想到居然會和委託幾百萬工程卻不打算付錢的人扯上關係，而且沒有做錯任何事的人，還必須收拾所有殘局。遇到這種不合理的事，我真是無言以對，完全不知道該如何處理。

「求求你跟我離婚」

就算我們被騙，該付給業者的錢還是要付，這樣的想法讓我們走上向親戚借錢這條路。這筆債讓我們變成過街老鼠，大家都不想和我們扯上關係。接下來的十幾年我都過得非常辛苦，但還是無法還錢，於是前夫去借高利貸，後來甚至連我的名字都拿去借。

不管我們如何掙扎，還是無法脫離最糟的狀況。每天忙著周轉，我的臉上逐漸失去笑容，身體開始出現狀況。有一天肚子痛到實在撐不下去，到醫院檢查後才發現是胃穿孔。

我實在太想脫離這個狀態了。

「用我名字借的錢，我會自己想辦法還，求求你跟我離婚。」

我拜託前夫和我離婚，帶著年幼的孩子回到了娘家。

身心俱疲之下，我幾乎每天都躺在床上，完全起不了身。娘家的媽媽會給兒子一些零用錢，兒子把這些錢存下來，在我生日時買自動鉛筆和原子筆當作禮物送給我。兒子買的都是高價位的款式，不像小孩會買的東西，給了我很大的驚喜。

兒子送的特殊筆記本

體力恢復到差不多可以工作的時候，我找到一份足以支付生活費及債務的業務工作，週末及國定假日也要上班。因為我離婚後搬回娘家，不但同住的家人和生活跟之前完全不同，剛上小學的兒子也因為轉學而承受心理創傷，但假日我卻無法陪在他身邊。偏偏這個時候不知哪裡來的自信，

我突然有了「創業」的念頭。

當時我所從事的工作，是從工程公司那邊接案，再提供空間設計及諮詢建議的服務，這份工作讓我燃起了夢想。同時，我也開始學習如何用網路工作，並研讀心理學。

沒想到就在這個時候，媽媽突然對我宣布：

「家裡沒有錢養你們母子。而且你們一直住在家裡，弟弟怎麼結婚？妳搬出去吧。」

之前被騙的錢還沒還完，我怎麼有辦法搬出去？加上工作也剛起步，我不能理解媽媽為什麼偏要在這時候趕我出去，她明知道我沒錢在外獨立生活。當時我好恨她。

就在這時候，某天兒子送了我一本筆記本。這次他送的同樣不是學生用的筆記本，而是比較高級的款式，封面還有一層透明樹脂書套。兒子還用黑色油性筆在胭脂色的封面寫下「送給媽媽的禮物」幾個字。

「我要將這本筆記本用在特別的地方。」

我在心裡暗自發誓，絕對要讓兒子幸福。

「心想真的能事成嗎？」抱著這樣的想法開始寫日記

當時我有一個才女好友叫作咪咪，和我同一時期創業，教我許多事情，給我很大的幫助。

我有一個部落格，當初也是咪咪手把手地教我如何設定才架起來的。

第一次辦講座時，在現場幫我拍照的也是她。剛創業時她一直給我案子，堅持不要折扣，要求我報原價給她。咪咪就像空氣一樣，理所當然地陪在我身邊，彷彿真正的天使，隨時指引我正確的方向。

某次我們聊到工作該怎麼進行、對什麼事有興趣之類的話題，聊到拿破崙 ‧ 希爾的《思考致富》裡的「心想事成」。

「不如我們來試試到底是不是真的。用什麼方法試比較好？」

最後，我們決定每天早上先寫好當天的日記，假裝一天已經結束，在日記裡寫下：「今天一整天真是太棒了！」我們聊得好起勁，覺得這個方法怎麼那麼棒！

如果心想真的可以事成，那麼早上寫的內容就會成為事實。如果執念讓我們綁手綁腳，反正人都是寫過就忘了，這樣不是剛好嗎？而且，這麼做可以讓一整天有個好的開始。怎麼想都覺得好處多多。

咪咪接著說：「我們還要互傳訊息，把『真的實現的事情』告訴對方。」

因為長久以來受到太多折磨，那陣子我不相信任何人，所以即使心裡想著要變好，遇到事情時還是會無意識地往不好的方向想、說出負面的話。但聰明的咪咪完全不勉強我，也不會不耐煩，只是努力改變我的想法和言行舉止。我想她並非刻意為之，而是直覺知道我可以變成這樣。

我決定用兒子送的筆記本來寫日記。

這麼寫更容易心想事成

隔天起，我們就開始分享哪些事情真的實現了。這麼做讓我在艱苦的生活中得以放鬆，對我來說是非常寶貴的重要時刻。當時的心情我記得非常清楚，彷彿昨天剛發生過一樣。

剛開始我決定先寫簡單一些的內容，例如：

「今天搭電車去大阪，居然有位置坐。」之類的。

過了一陣子之後，不可思議的事情發生了。我開始常常遇到正好有空位，或是電車裡明明很擠，但坐在我前面的人會突然起身衝出月台，好像忘記什麼或是發現自己搭錯車似的，空出一個座位在我面前。

每天分享日記裡成真的事情，讓我們非常開心，我每天越來越期待「未來日記」要寫些什麼？有什麼事情會發生？

當然，也有些事情沒有成真。像是我最希望能夠把債還完這個願望，不管寫了幾次還是沒有實現。日記裡還寫了許多難以對他人啟齒的事情，不過沒有實現就不用分享，所以心情非常輕鬆。

某天我一時興起，將日記裡已經實現的事情用筆圈起來。圈完之後發現，實現的事情都有共同的寫法。這些事情都是以非常簡單、正確而優美的文字寫下，而且都有使用「實在太感謝了」「開心」「好高興」等正面情緒的敘述。

相反的，那些沒有實現的事情，或許是因為帶著一種「非實現不可」的執念，所以雖然寫得很慎重，卻似乎感受到牽強的情緒，變得又臭又長又難懂。

隔天我跟咪咪分享這個重大發現。咪咪不愧是我的天使，也替我高興得不得了。

願望並非實現就是好事

後來我慢慢抓到書寫「未來日記」的訣竅，甚至虛構了魔女「金妮」這個角色，在日記裡向她許願，或是向宇宙下訂單，慢慢的可以用比較輕鬆的心情做這件事。

那時候最想實現的願望，就是一直被催討的三百萬元可以馬上還清，所以我就在日記裡向金妮許願。就在我用各種寫法嘗試了好多次之後，發生了一件不可思議的事情。

有個來幫忙搬家的朋友在餐廳工作。某次到他餐廳吃飯時，坐在隔壁的陌生男子突然沒來由地跟我說了一些話。

「我父母有一筆錢放在銀行裡都沒用到，我想拿來投資。」

一般人不會對不熟的人說這些，我實在感到很奇怪。如果是以前的我，大概只會順著他的話說：「是喔，那麼多錢啊。」然後默默離開吧。

但那時我突然閃過這樣的念頭：「這該不會是『未來日記』的效果吧……」

所以我告訴他：「其實我在做這樣的生意，正愁沒有資金。你願意投資我嗎？」

沒想到這個人居然說：「好啊。」

我們兩個人第一次見面，他卻毫不猶豫地答應我，真是越來越奇怪了。我根本不認識他，也不知道之後會怎麼樣，而且這本來就是一件很難以置信的事，我想他應該是開玩笑的。

結果他居然真的分三次把錢匯給我。更不可思議的是，總計金額居然剛好就是三百萬。

但最終我沒能好好掌握這個幸運，好不容易找到願意投資我的人，也跟他約定好「這一天可以開始收到投資報酬」，卻沒辦法遵守約定。

剛好就在這個時候，這位投資人的身體出了一些狀況，景氣也不太好，他要求我早點把錢還給他，於是這筆三百萬再度成為負債。為了還出這筆錢還歷經了一番波折。

這個悲慘的經驗讓我知道，「未來日記」的寫法非常重要，即使願望實現，也會分成幸福或不幸兩種截然不同的結果。

也就是說，正確的許願方式會在願望實現後帶來幸福，但不正確的許願方式卻可能帶來不幸。

關鍵在於「以幸福的方式」這句話

我和咪咪就這樣每天互相報告實現了哪些事情、每天繼續寫「未來日記」。幾個月後，我已經不再有「自己很不幸福」這樣的念頭，不管是之前用假工程騙我們的三個客戶、把我當成「過街老鼠」，恨不得我消失在眼前的親戚，或是把我趕出家門的媽媽，原本心裡累積許多對他們的怨氣，也都消失無蹤。

雖然狀況還未完全好轉，但已經慢慢變好，所以後來我們兩個便停止繼續分享。

這本寫有「給媽媽的禮物」幾個字的筆記本，和筆記裡的日記，讓我懂得與人分享、做各種嘗試，這幾個月的時光帶給我許多寶貴的回憶。

這幾個月裡，我確定了「心想事成」這件事。就算大腦知道要多思考正面的事情，但如果心中有憤怒、悲傷、寂寞、執著等念頭，事情就會往相反方向發展，並成為現實。

我在「未來日記」寫下希望獲得三百萬，就是一個很好的例子。因為我只寫了「獲得額外收入」，但沒有寫到「以幸福的方式實現」。因為我滿腦子想的都是錢，沒有寫到任何關於幸福的事。當然這並非我的本意，但白紙黑字寫下來的內容就是如此。

因為沒有寫到希望以幸福的方式實現，所以經歷了一番波折，幸好最後還是解決了問題。只要不是因為失去至親而獲得保險金這種無可挽回的結果，其實已經算是萬幸了。

寫願望的時候，一定要記得寫下「幸福」兩個字。（本書所附的「未來日記」都已經包含了以幸福的方式實現願望的範例，大家可以放心。）

人生從此開始改變

藉由這本日記，我更明白「心想事成」這句話並不是隨便說說，而是再平常不過的常識。書寫的過程中，我發現許多事情和原本的認知完全不同，進而開始相信，並讓這些事成為新常識，人生也開始產生變化。

抓住這些訣竅之後，即使沒有日記，慢慢地我也能做到「心想事成」。在日記裡以「預知」的方式寫下希望現實生活中發生什麼事情，能讓我意識到隱藏於內心深處的悲傷、憤怒、懷疑與不安，並且有意識的、不斷地將這些置換成幸福與感謝等情緒。因此，下意識所想的事情也就自然而然產生變化了。

在這些摸索及反覆確認的過程中，我體驗到許多事實，即使未來在某些時候感到迷惘，筆記本裡留下的紀錄也能馬上啟動並修正，帶領我朝有光的地方前進，成為我的指南針。

以前我的個性非常開朗，喜歡與人接觸，每天都過得很開心。但後來經歷了很長一段痛苦的日子，使我在無意識間累積了許多憤怒與不安。

但其實世界上還是點燃著希望之光。只要慢慢抬起因沮喪而低垂的頭，察覺光的存在，就能找到遠方的光，並一步步往前邁進。但當時的我卻沒有察覺。

當時，有一個持續發光的燦爛太陽在我身邊、在我心中，並沒有躲藏於烏雲之上。我的兒子就是最初的光。但是我繞了好大一圈，才找到這個光，才找到出口。

過程中，一直默默陪在我身邊的，是「未來日記」…… 和持續書寫不間斷的自己。不知不覺中，我一直藉由日記與最重要的自己持續對話。這時我才終於體會「世上最強大的夥伴是自己」這句話，察覺所有事物的本質，也就是幸福的源頭，原來就是自己。

來源：方智出版