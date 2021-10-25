LiTV雙11限時優惠買半年用一年 加碼週週抽電視

振興五倍券已上路，加上雙 11 網購大檔將至，LiTV 立視線上影視今年不缺席，拋出年度最殺優惠，即日起至 11/14，原價 3588 元的「豪華組合餐一年」只要 1990 元，平均每月花費 166 元，還有「豪華組合餐一年 + 4K 機上盒方案」，硬體、軟體一次搞定，總共只要 2990 元。此外，週週抽 SHARP 電視活動，最大獎 65 吋市值 34900 元，越早買抽獎機會越多。

LiTV 表示，豪華組合餐結合電視頻道及隨選影片，內容有 400 台電視頻道，以及總時數多達 5 萬小時的隨選影片。400 台電視頻道內，不僅有 22 個即時專業新聞台、熱門理財、政論節目，和強檔戲劇、綜藝、電影頻道，還有人氣體育賽事直播，像是網球迷必看的年度四大經典賽事，另也有 ATP、WTA 系列賽；還有高球迷也不能錯過的高爾夫四大賽，和 PGA、LPGA 系列賽。此外，也有小朋友最愛的兒童台，可以滿足全家大小的影音需求。

LiTV 的隨選影片，包含強檔電影、戲劇、動漫、兒童與綜藝等各類熱門內容，以超高畫質 1080P 呈現合法正版影音，更免看廣告，不用再苦等電視節目表，隨時點播想看就看，且手機、平板、電腦、電視、車載都可以看，滿足全方位娛樂需求。尤其 LiTV 重視家庭影音用戶，將電視介面使用極簡大圖案設計，更貼近使用者的操作直覺，讓家中長輩及小孩都能輕鬆操作。

LiTV 近期更持續推出強檔電影及熱門戲劇，周周更新，想看不用等。如韓國年度懸疑驚悚新作《迴憶》，由當紅韓星徐睿知、金剛于主演；《惡水真相》講述日本最惡名昭彰環境公害事件，強尼戴普脫胎換骨演技獲讚「演藝生涯巔峰之作」；《父親》讓《沉默的羔羊》金獎影帝安東尼霍普金斯再次獲得高分肯定；新加坡電影《男兒王》超神喜劇天王李國煌，絕對讓你笑到逼出淚來；《夕霧花園》由李心潔、阿部寬、張艾嘉主演，台日三大重磅演員同台飆戲。

戲劇則主打姨母們最喜歡的愛情甜寵劇，如陸劇《韞色過濃》由張予曦、丁禹兮主演，講述擁有逆天顏值的女演員蘇矜北和同自己一樣拒絕娃娃親的天才男醫生周時韞之間的愛情故事；溫情家庭題材的韓劇《三光公寓戀人們》 描述因各種不同原因而聚集在三光公寓的角色們，在房東李順貞家常菜的飯香中，鬧哄哄地培養起了類似一家人的情感。

LiTV 為動漫、卡通迷準備的《鬼滅之刃 無限列車篇》及年底上映的《鬼滅之刃 遊郭篇》煉獄大哥將重回螢幕，解釋大哥炎柱接下任務與上車前的故事，相信鬼滅迷們已經迫不及待了吧！燃燒的經費的動漫也不只《鬼滅》，《無職轉生，到了異世界就拿出真本事》異世界轉生題材的祖師爺，完美作畫、高製作、演出肉眼可見，而小朋友最愛的《屁屁偵探電影版》同步上架中。

還有堪稱最療癒的韓國綜藝《兩天一夜 4》，以及勇奪第 55 屆金鐘獎的《全民星攻略》，為每位來賓客製考題，周末在家也可以跟著節目一起腦力激盪。LiTV 提供多種不同取向的觀影選項，滿足全家大小，現在雙 11 特賣 55 折搶先開跑，享受 LiTV 多元的影視內容正是時候。