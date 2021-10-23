〈台達50周年〉海英俊：電動車技術領先 未來10年進入跳躍成長期

台達電 (2308-TW) 今 (23) 日舉辦「台達 50 影像音樂會」，董事長海英俊表示，公司成立至今 50 年，算是進入成年期的後期，但還是期待能繼續成長，尤其在電動車等應用，有技術與研發上的領先，未來 10 年可望進入跳躍成長期。

海英俊表示，繼續成長的關鍵就在技術，台達電過去在電動車、自動化、能源基礎設施以及資通訊等領域都深耕已久，將陸續開花結果；像是電動車已經是很清楚的全球趨勢，台達電可以靠著過去幾十年來的經驗脫穎而出。

而台達電成立至今滿 50 年，公司以「影響 50 迎向 50」為主題開展系列慶祝活動，今日在台北流行音樂中心舉辦影像音樂會，並播映英國廣播公司 BBC 製作的《藍色星球 II》。

台達電創辦人暨榮譽董事長鄭崇華表示，希望在創立 50 周年之際喚醒大眾對海洋生態的重視，也將採取相關節能措施並使用綠能憑證，打造「零碳音樂會」，同時向外界傳遞公司「節用厚生」的概念；台達電也已經宣佈全球各廠區將於十年內達成碳中和。

海英俊則指出，過去創辦人高聲疾呼，還被視為杞人憂天，但現在極端氣候越來越頻繁，地球與環境已經在臨界點，水災、旱災以及火災等災難越來越多，人類勢必要做出改變，像是很多國家在未來都不再販售汽油車。