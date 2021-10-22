成大半導體學院揭牌 蔡總統：人才為最重要戰略投資

國立成功大學增設「智慧半導體及永續製造學院」，獲台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW)、國巨 (2327-TW)、日月光等 15 家大廠注資，進行產學合作，總統蔡英文今 (22) 日出席揭牌儀式，強調人才是台灣半導體最重要的戰略投資，期許打造成為亞洲半導體先進製程中心，提升我國在全球產業鏈的關鍵地位。

近年半導體科技人才需求激增，多家國際大廠推出史上最大規模的人才招募計畫。成大智慧半導體及永續製造學院獲得 15 家頂尖企業投注資金，分別為台積電、台達電、國巨、旺宏 (2337-TW)、日月光、華邦電 (2344-TW)、全訊 (5222-TE)、奇景光電、力積電 (6770-TE)、穩懋 (3105-TW)、中鋼 (2002-TW)、中石化 (1314-TW)、李長榮化工、中信造船、大亞 (1609-TW)。

成大半導體學院開設「晶片設計」、「半導體製程」、「半導體封測」、「關鍵材料」、「智能與永續製造」等五大專業領域學位學程，為教育部核准的 4 所半導體學院中第一個揭牌。

蔡總統致詞時指出，自美中貿易摩擦以來，加上疫情影響，全球經濟情勢有很大的轉變，尤其在車用晶片短缺等議題，再次證明台灣在全世界產業鏈中扮演關鍵的角色。儘管台灣的半導體實力已是世界頂尖，但仍然要持續追求進步，提升研發水準、積極培育人才。

蔡總統表示，今年 5 月《產學合作創新條例》通過，就是希望鬆綁組織、人事等過去的限制，培育更多高階科技人才，為台灣往後幾十年的半導體產業發展，打下最重要的基礎，期許台灣打造成為亞洲半導體先進製程中心。

蔡總統認為，除半導體產業外，成大在人工智慧、循環經濟及國防科技方面，都已有非常堅實的發展基礎，相信未來成大可和沙崙、台南、橋頭等科學園區互相鏈結，形成南台灣最重要的科技產業走廊。

成大指出，半導體學院院長蘇炎坤為成大電機系校友，多年來從事化合物半導體光電元件相關研究，是台灣最早從事該領域研究的先驅之一。他所開發的高效率 LED 散熱基板封裝技術，對國內 LED 產業及液晶面板背光源產業的貢獻不勝枚舉。