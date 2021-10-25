迎接數位投資大浪潮 亞東證券打造數位券商服務

新冠肺炎疫情衝擊全球，改變人類生活模式，也加速了數位投資步伐，從開戶、下單、對帳，乃至於股東會，通通都可以線上完成，而這正是亞東證券打造數位券商首部曲，未來將更著眼於更多的創新金融模式，為客戶提供美好的線上投資服務。

過往投資人總是習慣臨櫃服務、到號子看盤，抑或參加實體股東會，如今一場新冠肺炎疫情，為了避免接觸感染風險，數位投資已經逐漸成為主流，凡是涉及投資大小事，不用出門，均可一指搞定。

為了迎戰這股風潮，亞東證券持續積極數位轉型，不僅推出線上開戶平台，同時今年更響應金管會政策，走在前端，實體及視訊股東會並行，以實體輔以視訊方式，召開股東會，讓未能到場的股東們也能夠不漏接公司營運訊息。

線上開戶一次到位 投資安心又便利

亞東證券於今年推出線上開戶服務，雖然並非是跑在最前面，然而該公司憑藉著純熟的技術，以及大量使用者的體驗回饋，讓該服務更能貼近投資人的需求，使用介面也相當順暢、簡潔及明亮，沒有過多繁雜的設計，可以提供友善快速的服務。就算是投資小白也能簡單上手，完全沒有使用資訊的障礙。

流程很簡單，一次就能完成兩個線上帳戶的開設：亞東證券帳戶及遠東商銀 Bankee 數位證券交割帳戶，並且導入 OCR 辨識證件，讓開戶更為快速，線上開戶的服務流程縮短為 30 分鐘。更重要的是，全程都不需要臨櫃辦理，線上即可申請，讓投資人防疫安全、安心。並且提供最即時的看盤資訊，讓投資人得以隨時獲取最迅速的市場行情，在家就能掌握投資先機，相當方便。

為了鼓勵投資人線上申辦線上開戶，亞東證券即日起至今年 12 月 31 日止，推出優惠活動，凡於此期間內，首次在亞東證券辦理線上開戶並完成單筆交易者，即可獲得 Happy go 點數 700 點與帳戶回饋金 200 元，而且還享有電子下單手續費優惠。

實體、視訊股東會並行 投資訊息不漏接

受到疫情影響，今年多數上市櫃公司的股東會都延後召開。原定於 5 月 24 日至 6 月 30 日召開股東會的各公開發行公司，金管會要求將股東會延至 7 月 1 日起至 8 月 31 日期間召開。

而臺灣集保結算所也順勢推出「視訊輔助股東會平台」，提供 8 月 16 日起召開股東會之公開發行公司使用，是國內首次嘗試的全新制度。股東須事先在平台登記，即可於股東會當日以視訊方式參與股東會，並進行線上報到、觀看直播、提問、投票等功能，提供股東另一種參與股東會開會之方式，更加落實股東行動主義。同時亦可適度減少出席實體股東會現場之股東人數，降低群聚感染風險。

今年計有 17 家公司參與此新制度，亞東證券是其中一家。亞東證券指出，雖然該公司股東人數不多，但秉持著創新、服務及落實防疫的原則下，今年的股東常會即使用「視訊輔助股東會平台」方式召開，股東也透過平台，進行了提問及議案投票，較以往公司召開股東會的過程來看，股東更有意願行使各項權利，除提升公司治理透明度，也讓股東參與股東會更為方便。

目前亞東證電子交易比重已達 85%，遠高於市場平均 70% 的比重。展望未來，亞東證券指出，經營策略仍將以承銷、經紀、自營三大業務均衡發展為主，並將陸續開辦定期定額、複委託等業務，以提供多元化金融商品服務，讓亞東證華麗轉身成為令人耳目一新的數位券商。同時考量人才是公司重要的資產，亞東證券仍將積極培訓員工，系統地規劃訓練課程，提升員工專業素養及競爭力，為客戶提供更優質的服務。

