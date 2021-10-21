〈杏國新藥解盲〉杏輝投資費用高峰已過 明年有望重新配發股利

杏輝 (1734-TW) 集團旗下杏國 (4192-TW) 胰臟癌新藥 SB05PC 三期臨床試驗解盲失利，董事長李志仁坦言，杏輝每年獲利至少 4 億元，不過持續投資杏國開發新藥，累計金額達 17.7 億元，隨著投資高峰已過，明年開始，杏輝財報將回歸正常水準，有望重新配發股利。

李志仁說，杏國 2015 年取得胰臟癌新藥授權，開發胰臟癌新藥將近 6 年時間，開發費用 20 億元，期間杏輝陸續投資 17.7 億元，雖然杏國胰臟癌新藥三期數據，主要療效指標未達標，但不會就此放棄研發腳步。

他強調，試驗中有一些有利個案，未來將針對個案與次族群進一步分析數據，尋求 Conditional Approval(有條件批准) 的可能性，此外，歷經此次臨床試驗經驗後，除了臨床數據成為公司無形資產，未來團隊在選擇新藥上，會更謹慎。

李志仁指出，杏輝每年獲利約 4 億元，為讓杏國胰臟癌新藥開發順利，持續投入費用，因此杏輝近年財報沒有很亮眼，再者，台灣新藥開發環境非常辛苦，且很少有母公司長期獲利，來支持子公司開發新藥。

李志仁強調，儘管杏國仍有黃斑部病變新藥持續執行臨床試驗，不過杏輝投資杏國高峰已過，未來研發費用不高，明年開始杏輝本業獲利將顯著提升，且有望重新配發股利。