〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨下滑

美國今日將公布上週初領失業金人數。英特爾盤後將公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 1.656%。美股期貨週四 (21 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.28%，標普 500 期跌 0.24%，那斯達克 100 期貨跌 0.18%。

1. 美國 FDA 批准莫德納、嬌生 COVID-19 追加劑並可混打

美國食品暨藥物管理局 (FDA) 20 日批准民眾追加施打莫德納 (MRNA-US) 和嬌生 (JNJ-US) 的 COVID-19 疫苗，也首度表示不同廠牌的 COVID-19 疫苗可以混打。

FDA 代理局長伍考克 (Janet Woodcock) 在一份聲明中表示，由於人們在完成疫苗施打後，疫苗所提供的防護力會隨著時間逐漸減少，也因此批准疫苗追加施打對持續性的預防相當重要。

完成疫苗接種的人當中，仍有少部分出現突破性感染。這回 FDA 的處置之下，約有數百萬人將追加施打 COVID-19 疫苗，預料可獲得更強的防護力。

2. 特斯拉 Q3 電動車毛利率破 3 成 但供應鏈問題恐干擾生產

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周三 (20 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報，營收、獲利續創新高，電動車毛利率更首度突破 30%，但警告外部因素正影響廠房運作。

特斯拉第三季營收年增 57% 至 137.6 億美元，GAAP 淨利年增 389% 至 16.18 億美元，營益率 14.6% 。第三季電動車平均銷售單價 (ASP) 再度下滑，年減 6%，主因於產品組合中低價車款銷量增加，不過受惠於降低成本的效率優於 ASP 降幅，Q3 營益率仍創下歷史紀錄。

展望本季 (Q4)，特斯拉維持今年超過 75 萬輛的交車目標，預計多年內交車量仍能實現年均成長 50% 的成績。不過特斯拉表示，第四季產量將取決於外部因素影響程度，包括晶片短缺、港口堵塞和限電。

3. IBM Q3 營收遜色

IBM (IBM-US) 週三 (20 日) 公布第三季營收低於分析師預期，純益下滑 33%。IBM 沒有公布財測，執行長 Arvind Krishna 在電話會議上表示，「這結果遜於我們的預期。」

IBM 第三季營收僅較去年同期小幅上升，較前一季增長 3%。由於公司毛利率自上季的 48% 下降至 46.4%，純益下降 33%。

IBM 財務長 Jim Kavanaugh 表示：「勞動力市場競爭激烈，對我們的勞動力成本帶來了一些壓力，包括收購和保留成本都更高，而這尚未反映在我們目前的定價中。我們預期未來合作中會捕捉到此一價值，但目前還需要一點時間才會在利潤上呈現。」

4. 川普宣布成立新社群媒體公司 Truth Social

美國前總統川普周三 (20 日) 宣布正研擬成立自己的社群媒體，預訂明年第 1 季推出，並將與另一家公司合併後成為上市公司，代表這位遭臉書、推特封殺的名人，可能重新活躍於社群媒體。

根據川普媒體科技集團 (Trump Media and Technology Group) 的新聞稿，新社群媒體名為「Truth Social」，將透過和 Digital World Acquisition 公司合併的方式成為公開上市公司，並規劃未來推出影音隨選 (video on-demand) 訂閱服務。

如果一切照計畫進行，Truth Social 上線時間約比 2022 年 11 月的期中選舉提早半年。

5. PayPal 洽談收購 Pinterest

彭博周三報導稱，有知情人士透露，PayPal 近期就一項潛在交易與 Pinterest 進行洽談，根據其中 1 位知情人士說法，2 家公司已就每股約 70 美元的收購價格進行討論，這可能使 Pinterest 估值達約 390 億美元，與當前市值相近。

若收購成功，這將會是社交平台最大宗的收購案，超越微軟於 2016 年以 260 億美元收購 LinkedIn，以及 Salesforce 在去年投資 277 億美元收購通訊平台 Slack 的交易。