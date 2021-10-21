臺中購物節拚經濟 千萬好宅大放送

文．理財周刊企劃製作

二○二一臺中購物節於十月十日正式登場，展開為期六十一天的消費拚經濟活動。中市政府搭配中央振興券的發放，加碼超過三億元的現金獎項、超過六萬個現金紅包，活動期間，天天抽五千元、週週抽十萬元、月月抽百萬元、壓軸千萬好宅大方送，歡迎民眾到臺中消費購物，下載臺中購物節 APP，登錄發票抽大獎。

臺中市長盧秀燕表示，邁入第三屆的臺中購物節在前兩年分別寫下超過二十五億元及九十億元的消費金額，為臺中在地店家帶來人潮與商機，今年搭配中央發放振興券的利多，推出第三屆臺中購物節，民眾只要在臺中消費，下載臺中購物節 APP 並登錄發票或收據，消費金額累計滿五百元，即可獲得一組抽獎序號，若是到購物節活動優惠店家消費，登錄發票金額以三倍計算，也就是消費 167 元就能獲得一組抽獎序號。

天天抽 以券換現金

活動期間，天天抽五千元一千名、週週抽十萬元十名、月月抽百萬元一名，讓全台民眾共襄盛舉之外，此外，市長盧秀燕更推出「市民專屬抽」及「地區限定抽」，嘉惠臺中市民及平衡城鄉經濟。

「市民專屬抽」加碼為一一○年十月十日前設籍臺中市的市民，週週抽十名現金十萬元、月月抽一名現金一百萬元的幸運得主。「地區限定抽」則從一千組「天天抽五千元」中，專門規劃一百組給在大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等十區消費的民眾，提升當地買氣與平衡城鄉經濟。

因應疫情啟動零距離消費，市府整合實體店面、線上購物、電視購物及行動支付方案，無論遠近都可以在臺中消費，累計購物節優惠店家已達三萬九千家、超過一千家店參與行動支付計畫，搶搭購物節熱潮。

臺中市各地區也動員起來，舉辦購物節相關活動匯聚人氣，像是湯愛谷關活動、石岡熱氣球嘉年華、花漾藝術燈節宣傳購物節、創新旅遊體驗、十大伴手禮聯名禮盒行銷等，積極爭取中央千億振興券商機。

七大主題 點亮臺中特色

因應數位消費新趨勢，媒合國內標竿電商「東森購物線上平台」設置臺中特色專區，涵蓋七大主題，包括「普天同慶 MIT 精品」、「振興經濟支持在地店家」、「臺中優選新鮮直送」、「媽咪市長推薦」、「雙 11 限時必選」、「限時搶購要的 + 1」、「暢遊臺中報復旅遊」接力登場，並延續去年主打臺中十大伴手禮、農特產品，透過線上通路有效增加臺中市特色商品曝光度。

截至十月十八日止，購物節 APP 下載數已超過六十三萬次，累積消費登錄金額更突破 12 億元，臺中市政府也鼓勵民眾將購物節 APP 結合行動載具，綁定雲端發票，消費可以直接登錄 APP，不須印出發票、也不用手動登錄發票金額好便利。

購物節 APP 榮獲「奧林匹克」之稱的「二○二○全球 ICT 卓越獎」肯定，為臺中數位科技服務再寫下嶄新里程碑，在後疫情時代，透過平臺各項數位內容互動與虛實行銷，成功吸引外縣市民眾到臺中消費。

創造百億經濟產值

臺中購物節自二○一九年開始已連續舉辦兩屆，去年締造登錄金額九十億元、創造 GDP 平均達 33.52 億元佳績，今年隨著中央發放千億振興券的利多，加上臺中購物節結合臺中振興方案的吸引力，市府有信心創造至少 175 億元以上的消費金額，帶動全市產業與店家復甦。

根據中經院研究結果，臺中購物節對「在地經濟」產值帶動效果平均約 90.14 億元、GDP 創造效果平均約 33.52 億元、就業支持及創造效果年均約 4702 人次﹔購物節對臺中在地就業支持及效果顯著，占全國總效果 73%、經濟產值效果 51%、GDP 創造效果 39%，每創造一元的消費，可帶動總體經濟產值達一點七五～二點四六元﹔而創造的經濟效益，有近 51% 發生於臺中在地，確實有效發揮促進在地經濟效果。

圖說：臺中購物節開跑拚經濟，市長盧秀燕邀請全國民眾到臺中購物消費，抽獎換現金。

圖說：搶搭購物節與振興券熱潮，臺中商家業者紛紛推出超值優惠。

來源：《理財周刊》1104 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》