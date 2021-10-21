網路化浪潮 出版社的危機與曙光

文．蔡武穆

網路化的衝擊，去年誠品書店關掉六家門市，金石堂全盛時期一○二家，目前僅剩四十多家，在重慶南路經營四十年的建弘書局不敵疫情而熄燈歇業，書店大退潮，書市面臨挑戰，繼之而起的電子書是否成為挽救衰微書市的春燕？

書店歇業，直接衝擊到出版業的命運，另一方面，也代表多數民眾不再買書，書籍在生活中的分量漸漸消失，根據統計，二○一○年出版業產值有三六七億元，到了近幾年，僅剩下一七○億至一八○億之間，幾近腰斬。

數位原生代 閱讀習慣改變

時報文化出版社董事長趙政岷認為，網路化確實帶來很大的衝擊，尤其是現在人手一機，LINE、臉書、IG 等社群媒體成為生活重要的閱覽平台，其實，每個人每天看的文字並沒有減少，只是從書本轉換到螢幕視頻。

八年前他來到時報文化，沒有任何一本書的印量低於四千本，現在一刷不到二千本，銷量在一千到一千五百本之間，一整年還賣不完。

民眾已經習慣看二百字、二千字的網路文章，不願意看二百頁的書籍內容，失去深度閱讀的樂趣，他急呼籲，大家不要有了新歡、忘了舊愛。

二○一○年台灣年度總出版書籍四萬三千多本，二○一八年僅略為縮減到三萬九千多本，過去三年新書出版每年遞減五百本，閱聽習慣改變之外，書店退潮是一大主因，加上疫情影響個人經濟，書籍為非必要品，降低購買的慾望。

閱讀習慣改變，不見得能回得來，尤其是數位原生代的閱讀者，他們尋求新知和補充內容的方式和過去不同，以前出國旅遊前會買一本旅遊書籍做功課，現在上網 Google 或搜尋 YouTube 影片，旅遊資訊唾手可得，上網取代了書本成為吸收新知的來源。

另一方面也跟人的閱讀心理有關，人類喜歡看會動的影片勝於看不會動的文字，幾年前，他到學校演講，剛好《哈利波特》第七集上市，問學生有沒有買一本回去閱讀，舉手的人屈指可數，問其原因，學生回答：等著看電影。

「有系統、有組織的深度閱讀相當重要」，趙政岷認為，閱讀時，我們處於主動學習，可以隨時停下來思考、反芻，看影片則是屬於被動的接受，閱讀有助於前額葉發展，建議大家多主動閱讀。

作家明星化 出版業大翻轉

為了挽救頹喪的書市，出版社想盡辦法把讀者勾引進來，創造許多不同的閱讀體驗，舉辦簽書會、演講會、Clubhouse，或乾脆直接開直播，讓作家直接跟讀者互動。

過去出版社是 B2B 的型態，把書推到書店，書店把書賣給哪一位消費者，出版社不清楚，但是當書店退潮，出版社就必須自己跳出來，自己做 B2C 跟讀者互動，或甚至 C2C 拉近作家和讀者之間的距離。

趙政岷認為，出版業上中下游正在被翻轉，有些作家甚至比出版社、書店更會賣書，網路直播節目「木曜４超玩」粉絲有二百萬人，出書賣到四、五萬本，創造粉絲經濟，以前作家不見得是明星，現在明星可能成為作家，而且作家必要成為明星，一致目的要把讀者帶進來，建立閱讀的生活習慣。

多元、分眾年代 有需要就有市場

「什麼樣的內容才能成為書」這個命題開始被重新設定，內容、通路開始「碎片化」，過去沒有八萬、十萬字不能成為書，現在二萬、三萬字即可出書；現在賣書靠博客來、誠品、金石堂，搞不好未來網紅、KOL 更會賣書。

包裝封面也開始在改變，書籍雖然越賣越少，卻要越做越精緻，燙金、打凸、挖洞，唯一的目的是增加收藏。

趙政岷說，現在是一個分眾的年代，書籍分眾、讀者分眾、通路分眾，就好像有些人愛打球、有些人愛釣魚、有些人喜歡閱讀，愛書的人也不見得每一個人都可以啃四百頁的書。

閱讀樂趣在於想像空間，你可以回到十六世紀品嘗蘇格蘭的歷史，可以經歷知識、愛情、恐怖、懸疑各種情境，近年的暢銷書《斜槓青年》、《被討厭的勇氣》、《你的善良必須有點鋒芒》其實都反映了消費者的需求和某種情趣。

《每天來點負能量》和村上春樹《身為職業小說家》同時間上市，一樣狂銷五萬多本，過去覺得負能量傷風敗俗怎能出書，作者打破傳統認為正能量做不到，負能量比較療癒，確實滿足某一群人的心理需求。

打中心坎 引起共鳴 還是有基本盤

「我們對於紙本書的努力還不夠」，社會變了、讀者變了、工具變了，而出版社並沒有找到對的讀者，告訴他們三、四百頁的書好在哪裡。

雖然出版業的產值下降，不代表紙本書沒有未來，還是有個別的書賣得很好，就拿《這世界很煩，但你要很可愛》來說，如果只是被標題吸引，頂多一兩萬本的銷量，可是竟可以賣到八萬、十萬本，內容引起潛在讀者共鳴，可見並不是沒有讀者，而是有沒有做到讀者想看的書。

時報出版社在金石堂、博客來的銷量都是名列前茅，目前九五％營收仍在於紙本書籍，七年前增加出版量維持利潤，五、六年前以多元性策略，一年出版三、四百種書籍，均攤下來，書籍品項增加三○％，營業額卻只增加三％，過去三年書市不振，只能靠大書補小書、舊書補新書，有些新書甚至還賠錢。

電子書近五年每年成長三成，只佔營業額的五％，以時報文化來說，營業額四億，電子書營收僅佔二千多萬，仍是杯水車薪。

全世界的電子書發展趨勢皆然，在日本電子書僅佔七％、北歐三％至五％，美國發展比較快，紙本書與電子書各占五○％，趙政岷認為，電子書是一個成長的市場，具有未來性，但要期待電子書彌補紙本書下滑的缺口，緩不濟急。

紙本書轉成電子書只是文件格式的轉換，比較簡單，電子書的銷量還無法支撐出版社的營運，現在都是印製紙本書時，用少量的成本發展電子書，有聲書則不同，必須重新錄製，所需的成本及製作就比較複雜。

影音、Podcast、數位課程興起

手機、無線耳機硬體設備進步，聽的市場漸有起色，去年疫情嚴峻，Podcast 大為流行，美國閱聽市場蓬勃發展，台灣聽的市場剛起步，跑步、做菜、開車都是應用場景，但要彌補紙本書籍銷量，仍不足矣。

影音對出版業是一個顛覆，「誰說出版一定要是書？」出版可以是影音、Podcast、數位課程，今年度有作家在網路上推出古典音樂、簡報、法式甜點等課程，相當受歡迎，也有從數位回到紙本的，例如吳淡如出版《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》，就是將 Podcast 內容精華節錄出來編輯成書，出版第一個月就狂銷兩萬本。

話說回來，有些作家不善言辭或在鏡頭前拋頭露臉演出，發展有聲書或影音就是一個障礙；反過來，網紅出書，粉絲轉換率僅三％到五％，人紅書未必能賣。

一元多用 擴大地域 為讀者出書

台灣市場太小，出版社必須思考如何「一元多用」，將內容轉成不同形態滿足各類需求，另一種方法是擴大地域思考，全球華人有二十億人口，就算不看中國大陸的十四億人口，星、馬、港、澳、美國等仍有相當大的華人市場，海外地區寄送紙本書成本太高，電子書、有聲書反而成為有利的形式。

多元、分眾的趨勢將會持續進行，趙政岷認為，未來三到五年將會是一個新常態的建立，過去為作家出書，未來出版社可能要同步進行為讀者出書，守住大作家的同時，更要積極創造新的可能性。

來源：《理財周刊》1104 期

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