全場景廣告第一，摩菲爾挑戰IPO

文．許洛婕

近年來，廣告強調場景打造對於品牌的重要性，這個場景可能是每天通勤的大眾交通運輸，可能是出差旅遊的機場、購物中心、飯店或商辦大樓電梯等；也可能是社交的電影院、餐廳等，只有在場景中出現能讓消費大眾多看兩眼的品牌，才是能與大眾產生關聯的品牌。因此誕生於場景中的戶外媒體，戶外廣告也勢必走向「場景化」。戶外廣告貫穿於人們生活的場景之中，隨著移動式消費日益成長趨勢，如何讓兼具廣告主與消費者之間無縫接軌的廣告體驗，成為戶外廣告代理商首要的思考課題。台灣摩菲爾深刻瞭解到現代的戶外廣告，已進入場景驅動的時代，因此根據消費者日常生活的軌跡，進行不同的場景延展變化，透過廣告創意與數位創新，讓戶外廣告轉型升級，為廣告主提供最佳廣告傳播的同時，也為消費者提供沈浸式的廣告體驗，可謂是台灣全場景廣告的領航者。

台灣摩菲爾是台灣家外媒體最多元的媒體代理商，從每天通勤必搭、必見的公車、捷運及人潮滙聚的高鐵台鐵台北車站；到台灣三大機場及全台各大商圈戶外看板；乃至休閒娛樂社交最佳場域的全台電影院，及設置於餐酒館與運動中心內的社交運動飛鏢機媒體… 等，都可以看見台灣摩菲爾的媒體蹤跡。此外，在戶外廣告創意與創新的投入，台灣摩菲爾也不遺餘力，從前年率先在捷運車廂內開啟的 AR 互動廣告，透過手機互動，將車廂變身為星際列車。還有去年三月防疫期間，聯合了數家品牌共同宣傳防疫理念；以及去年九月整合機場、公車與捷運的三大交通系統全力曝光花蓮全民運資訊，不僅宣傳了全民運在花蓮，更藉由廣告創意與視覺，將花蓮好山好水好旅遊大大地推廣給全台民眾。而今年九月甫上刊台中捷運市政府站戶外帷幕的韓國全新手機廣告，則充份運用產品與媒體特性，發揮廣告創意，一舉攻佔台中地標媒體來往穿梭車潮人流的目光。

「所有的消費過程，必定伴隨著移動」

台灣摩菲爾總經理黃敏忠表示：「移動中的廣告效益，不僅僅是移動式數位廣告中強調的「轉換率」指標，還有如何引發消費者體驗 (Trigger) 的場景，觸發消費者的慾望，這是 5G 數位時代中，每一位行銷人最關切的重點。」台灣摩菲爾的戶外廣告關注的是「消費者移動時」的體驗情境，以多年的實戰經驗，成功將旗下所代理的場域空間進化為「移動 X 場景 X 內容」的家外媒體，成為品牌布局虛實整合行銷中的新起點媒體。

此外，在移動式廣告經濟趨勢下，未來的傳播就是眼球爭奪戰，要讓消費者抬頭關注品牌宣傳，戶外廣告必須更有創意和吸引力才能提高家外媒體的渲染力。台灣摩菲爾深諳其道，將其所代理的家外媒體，運用「點、線、面」全面覆蓋，打造「移動消費者的場域體驗」。舉例來說，「點」的部份即家外場域媒體的創意表現，無論是燈箱、數位屏幕、壁貼，利用有共鳴的文字、圖像，廣告以不同形式呈現在旅客行經動線、場域，攻佔行人的視覺目光。「線」則為台灣摩菲爾代理多元媒體的串聯，塑造消費者無縫接軌的廣告體驗。如捷運廣告鎖定通勤族，從進入車站起的閘門貼，到上車後密閉的車廂空間，車廂內海報、手拉環及窗貼等，持續傳遞品牌廣告訊息。又如台灣摩菲爾的五都公車車體廣告，是全台灣最大的實體移動廣告平台，從鄉間到城市，從自家門口到商圈大樓，全面掌握全台最精華五都商圈人群。至於「面」則鎖定消費者的手機，打造從線下實體到手機線上分享的多次廣告傳播效益。簡單而言，台灣摩菲爾致力於運用廣告創意引爆戶外廣告的話題擴散性，以創意與美感進化力搭配 AR、VR 等升級技術，讓大眾在戶外透過手機即能有效地將線下的戶外廣告效果，延展到線上的社交平台，彌補移動式廣告線上傳播的不足，也成功的提高客戶在原先燈箱、壁貼、車體廣告、車廂內海報及屏幕框架廣告傳播效果，達到二次宣傳效益。

創意行銷升級規劃 突破宣傳疫情困境

台灣在今年五月至八月因疫情升級三級情況下，疫情封鎖國境，除衝擊航空旅遊與觀光產業外，電影院以及部分戶外場所因全面暫停營業也成為首當其衝的產業波及行列，機場及電影院廣告，確實深受影響。台灣摩菲爾積極配合政府的防疫措施，另以跨媒體組合規劃抗疫特惠專案因應，克服電影院因暫停營業而無法配合的媒體宣傳，和廣告主們一起面對疫情下的市場寒冬。除此之外，眾所矚目的「高鐵台鐵．台北站」的廣告媒體代理經營在公開招標後，由台灣摩菲爾得標，故擁有其廣告獨家代理經營權，代理內容為「高鐵台鐵．台北站」一樓及地下一樓非多媒體的廣告空間，可以提供客戶該站之燈箱、壁貼、地貼、手扶梯貼，及地下一樓高鐵售票處前的八柱數位屏幕廣告。

營收效益積極成長 邁向 IPO 市場蓄勢待發

「高鐵台鐵. 台北站」位處台灣鐵道路網之地理中心，具有台北中央車站的地位，不僅是台灣首都與北台灣首要的交通樞紐，更長期穩坐全台灣鐵路、高鐵、捷運三大大眾運輸旅運量最大的車站。加上台北車站連通桃園機場捷運、台北車站轉運站、眾多路線公車站滙聚，及週邊商場、辦公大樓、飯店、補習街及購物中心來往人潮，每日進出車站人次約 52 萬，該站總使用人次世界排名第 25 名，是全台灣客運量與人流量最高的家外媒體。

廣告主於五鐵共構的國家門戶車站刊登廣告，也是全台灣客運量及人流量最高的場域媒體，廣告版位皆是南來北往通勤、遊客與行人必經之點位，是一舉擄獲全台灣最多通勤族、商務人士、愛玩客的廣告空間，也是國內外知名品牌一致公認最佳提昇品牌指名度的場域媒體。

台灣摩菲爾今年取得「高鐵台鐵. 台北站」廣告獨家代理，預估可為公司提升三成的營收效益，目前更積極朝向 IPO 市場前進。

來源：《理財周刊》1104 期

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