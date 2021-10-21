進度緩慢 台灣仍有逾半數企業沒有減碳規劃

減碳已是國際趨勢，企業也積極朝零碳轉型，但根據渣打銀行調查，仍有 57% 台灣企業沒有減碳規劃，至於已啟動減碳行動的企業，多數則以節能節電與採用環保原料或製材為較常見的作法。

根據渣打銀行的「零碳未來」調查，針對數十家台灣企業的減碳轉型步伐進行深入探討，調查結果指出，57.1% 台灣企業仍未開始減碳轉型的相關規劃，更有 78.6% 的受訪企業坦承不知如何計算碳足跡。

至於已啟動減碳行動的企業中，有 3 分之 1 表示在尋求外部單位協助，另有 3 分之 1 企業則處於盤點碳排放量的階段，顯示企業需投注更多心力與資源，加速減碳轉型，方能與國際趨勢接軌。

針對企業減碳的相關進展，75% 的受訪企業自認進度不足，僅 25% 受訪企業認為與同業相比，自身企業減碳成績已達「及格」或以上標準；在推動減碳過城中，將近 3 分之 2 的受訪企業皆認為「外部專業單位或顧問」與「政策方案引導與獎勵措施」將是最有效的驅動力，其次是「借鏡參考國內外成功案例」(50%)。

進一步觀察企業減碳作法，就企業營運面，以熄燈節電為最常見的作法 (66.7%)，其次是採用環保文具或環保紙張 (47.6%)；在業務發展面，45.2% 的受訪企業已採用環保原料或製材，同時也有約 3 成的企業已採用太陽能或風電等潔淨能源，或是進行廢水、廢料回收，進一步提升供應鏈的減碳程度。

渣打銀行總經理韓德聖 (Ian Anderson) 表示，氣候變遷是全人類共同面臨的挑戰，台灣也不能倖免於外，日前政府也展現決心，計畫在 2025 年達成減碳 20%、2050 年實現淨零碳排的目標，而渣打集團規劃將在 2030 年達成營運淨零排放，2050 年達成投融資淨零排放的目標。

渣打銀行強調，未來將更積極將金融本業結合永續發展，今年與日月光集團完成簽署 5.05 億美元的永續績效連結貸款，為全球半導體封裝測試廠中第一筆永續績效連結貸款，不僅發揮金融業的關鍵角色，協助客戶推動永續目標，也期盼能號召更多企業重視永續議題，發揮正面影響力。