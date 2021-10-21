張志誠操盤筆記：電動車大象明年要跳舞前 充電小兵將先開始立大功

【美股財報優於預期】

美股四大指數昨日漲跌不同調，受到美股優於預期的第三季財報激勵，道瓊率先創下歷史新高，標普 500 指數則接近歷史新高只差臨門一腳就將突破，那斯達克和費城半導體指數則震盪仍收在季線之上。後續盤勢解析再從解盤視頻一起追蹤 ( https://reurl.cc/EZp5NA)

【電動車大佈局】

電動車最大的利多還是來自於政府官方的大力推動，政府願意修改法規，願意給補貼補助，車廠有商機就會願意投資生產，很多國家已陸續明確給出禁售燃油車的最後年限，台灣雖然還沒提出禁售燃油車的規劃，但按照以往經驗，歐洲在環保法規方面都是走在世界前面，而其他國家也會慢慢跟上，所以台灣未來也跟著給出禁售燃油車的年限並不是不可能。以環保、政策面來看，電動車的趨勢已是不可逆了，而在傳統汽車衰退，電動車卻逆勢成長來看，在商業面電動車也已站穩腳步。想獲得更多產業追蹤，歡迎加入我們的資訊園地 ( https://lin.ee/mPZB06s)

【特斯拉的策略】

特斯拉執行長馬斯克宣佈今年要開放特斯拉所屬的超級充電站給其他廠牌的電動車使用，這個策略其實也可看出馬斯克想完成的目標並不是簡單的提高自家電動車銷售量而已，其實馬斯克很早就一直強調，特斯拉是一家能源管理公司，並不是單純的電動車企業，開放自家平台的充電網絡給其他廠牌使用的優點如下。

1. 讓整體電動車使用環境更友善，電動車的買主更容易充電，勢必對消費者的誘因會提高，所以此舉可以把整體電動車大餅更快速作大。

2. 開放充電站給大家使用，當其他廠牌的電動車也習慣了特斯拉的平台，甚至特斯拉建造的充電站讓其他電動車公司認為減少麻煩，減少成本，還可以吸引更多電動車公司加入，馬斯克著眼的是整個電動車的能源平台，只要特斯拉掌控平台，越多的電動車廠商加入，越多的消費者購買電動車，跟特斯拉的利益將趨於一致。

3. 特斯拉若成功掌控甚至獨佔電動車的充電平台，特斯拉甚至可以不用賣車了，因為整體電動車市佔率的提升所帶來的利益特斯拉都能分一杯羹。

台灣的部分特斯拉則從今年第三季開始要出口到台灣的電動車改成 CCS2 規格，雖然特斯拉已是台灣市佔最高的電動車廠，但仍為了要讓台灣電動車主能更容易獲得充電支援而妥協修改規格。想獲得更多產業追蹤，歡迎加入我們的資訊園地 ( https://lin.ee/mPZB06s )

【電動車充電大商機】

其實這也可看出，電動車產業除了電動車本身要增加效能和降低成本以外，整個環境的建構也是關鍵，電動車主最重視的是充電的方便性，續航力其實隨著電池技術的提升都已能符合需求，只要在沒電時可以快速找到充電站即可，而電動車基礎設施的打造最重要的就是充電站、充電椿的普及，而充電延伸出來的週邊設備將是一大商機，比如充電槍、充電椿、充電系統檢測、相關零組件等。鴻華先進發表第一款電動車模型後，也開始帶動電動車相關股票出量反攻，比如信邦 (3023-TW)、飛宏 (2457-TW)、中探針 (6217-TW)、康舒 (6282-TW)

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康舒 (6282) 是國內電源供應器前三大廠商，價漲量增突破月線，指標中期轉折，有機會突破波段高點。

飛宏 (2457) 主要產品為電源供應器，9 月營收月增 12.43%，價漲量增突破季線後指標進到過熱區，可等待回檔到季線的機會。

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