萬寶投顧楊惠宇表示，美股在第三季財報及比特幣加持下強勢，台股目前基本面好，但籌碼及技術面較弱，外資今年賣超 5 千億，股息就拿了 6 千億，一兆以上的資金在手，加上連二月資金匯入台灣，聯準會明年下半才升息，9 月 CPI 月增 0.4% 仍高於預期，外資一改態勢開始買進台股，未來有機會持續流入。



在外資尚未全面回補下，台股雖順利上攻，但靠內資苦撐較單薄，買盤不夠紮實下，靠近季線及月線交叉處開始震盪，台股本益比只有 12 倍，代表盤面下很多好股票還沒發動，這些有體質的標的正打算在第四季也就是年末的時候好好大顯身手。



隨著科技發展，對於元件、材料等需求更精細，例如晶圓代工就不斷在往更小奈米的製程精進，台積電 (2330-TW) 做為世界晶圓代工的龍頭，預估 3 奈米製程將在 2022 年開始量產、2 奈米目前則在建廠階段，而不少國際大廠如英特爾也早早開始對台積電的 3 奈米製程下訂單，可見高科技發展，對先進製程趨勢非常明確。



萬寶投顧楊惠宇指出，製程前進了，材料也要跟著升級，ABF 載板從前普遍應用於 PC、遊戲機的 CPU ，其為銅箔基板的一種、相對應的另一種材料為 BT 載板，兩者相比，ABF 材質可做線路較細、故適合高腳數高訊息傳輸的 IC，應用於 CPU、GPU 等高端晶片。



約十年以前，智慧型手機橫空出世，曾經讓 ABF 技術沉寂一段時間，因為早期的智慧型手機用不到 ABF 載板產出的高端晶片，而 PC 與 NB 的需求量也就維持一定水準，直到近年對訊息傳輸速度 (5G) 的提升，與技術上的突破，高效能運算新應用逐漸浮出檯面，就結論而言，ABF 可以跟上半導體先進製程的腳步，達到細線路、細線寬 / 線距的要求，造成需求在短期大量增加，也讓 ABF 載板目前仍是供不應求的狀態。



隨終端產品需求越強，大量的資訊彼此傳遞，「傳輸效率」就更加重要，雲端網路資料中心、網路工作站大量建置；伺服器、交換器推升，甚至 AI 機器人也需要高傳輸能力讓 AI 迅速反應，這方面也是推升 ABF 載板的一個要角。



萬寶投顧楊惠宇強調，既然是高端半導體，就不會只有材料，連製程也會改變，ABF 層數由 4~8 層大幅提升至 10~16 層，且載板面積加大，之前外資估計直到 2023 年全球 ABF 載板平均月需求量將從 1.85 億顆、成長至 3.45 億顆，年複合成長率達 16.9％，整體成長率將達一倍，由此可見產業的強勢。



台廠的 ABF 三雄欣興 (3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW) 在八月中旬指數出現較大幅的整理時，雖然曾經也受到壓力拉回，但在 9 月營收表現良好下，股價又開始往上彈升，其中景碩一馬當先創高，外資紛紛上調股價南電喊到 666 元，而欣興的 500 元對比現今約 150 元的價位更是有高達 2 倍的空間。

南電 (8046-TW) 主要客戶為超微、輝達等國際級大廠，108 年的 EPS 為 0.48 元、109 年飆升至 5.67 元，漲幅超過十倍，除營收增加外，毛利率一年內由 15% 躍升至 26% 也是一大功臣，主要在於高毛利率 ABF 載板占比重 50% 關係，上半年已經達標 6.05 元，今年將呈倍數以上成長，明年獲利在產品組合持續往高階下還會再成長，股價重回均線有再挑戰高點企圖。



欣興 (3037-TW) 則主要供貨英特爾，同時也是三雄中資本支出最大，ABF 產能最多者，但因為在產品比重中 HDI 及 PCB 比重相同下，毛利率 19% 較低，產能大為其優勢，高毛利產品滲透率則還有提升空間，不過桃園楊梅新廠己將導入高階產品，明年預估產能滿載下，此部份可望獲得改善，所以外資在三雄中給予最大空間。

景碩 (3189-TW) 為三雄中表現最強者，股價率先創高，主要原因是成長性最強，去年切入 ABF 載板量產下，得到賽靈思訂單，順利由虧轉盈，去年獲利 1.21 元和欣興 3.74 元有段差距，不過今年上半年兩者獲利己相同，今年獲利會比欣興高，但股價己率先提前反應。

萬寶投顧楊惠宇建議，ABF 在 16 前年因北橋晶片導入及 GPU 滲透率不斷提升而輝煌一時，但在大量資本支出後產能過盛而跌落谷底，如今在各家大廠伺服器新平台帶動，以及 5G 產生物聯網應用下需求再現，預計此波滿足點將落於後年，在此前三雄都將有好光景，惟目前本益比並不低，可拉長時間等待好點再切入為較佳方式。

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