10月電視面板跌勢不止 55吋以下單月跌幅均逾2成超越8、9月

市調機構集邦旗下 Witsview 今 (20) 日公布 10 月下旬面板報價，由於終端需求持續低迷，電視面板價格跌勢加重，55 吋以下尺寸單月跌幅均超過 2 成，65 吋面板跌幅也超過 1 成，且部分尺寸面板，包含 65、55、43 吋，單月跌幅都比 8、9 月還大，32 吋面板更是較年中高點 88 美元腰斬。

根據 Witsview 統計，10 月下旬各尺寸電視報價持續走跌，以整個 10 月觀察，最弱勢的 32、43 吋中小電視面板，10 月報價回落至 44、78 美元，單月下跌 21.4%、22.8%。

中大尺寸電視面板同樣走弱，55、65 吋 10 月單月也跌 21.6%、12%，10 月底報價跌到 145、220 美元。

以 10 月來看，各尺寸面板都較年中高點有顯著的修正，32 吋面板價格跌幅 50%，為各尺寸最弱勢，其次則是 43 吋面板，跌幅 43.48%，55 吋則跌 36%，65 吋則跌 23.6%。

面板報價跌勢不止。(製表：鉅亨網記者劉韋廷)

IT 面板方面，10 月顯示器面板也出現修正跡象，21.5、27 吋均較上月下跌 0.5 美元，10 月下旬報價為 72.3、94.2 美元，23.8 吋顯示器面板報價也持平上月達 82.6 美元。

10 月面板價格跌勢不止。(圖擷取自集邦科技)

筆電面板中，除 15.6 有 FHD IPS 高階機種支撐單月維持 0.2 美元漲幅外，其餘尺寸全面走跌，Chromebook 主流尺寸 11.6 吋跌幅更擴大至 1.4 美元，單月跌幅達 3.1%。

集邦光電事業處研究副總邱宇彬表示，10 月整體電視面板續呈疲弱，也拖累顯示器、筆電面板價格走弱，隨著年底購物旺季即將結束，短期面板價格走弱趨勢不變，但可觀察各大面板廠第四季是否有大型減產計畫，將成為面板價格跌勢收斂、支撐關鍵。