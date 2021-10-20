台開10/19董事會新人事新布局　財務革新規劃續獲支持

投資人注目的台開 (2841-TW) 董事會已於昨 (19) 日下午舉行，甫上任月餘的董事長邱于芸提出的財務與人事革新規劃獲董事會支持，而市場觀望可能影響股東權益的財務重整案，則確定未列議程。

台開財務長郭福進。(圖: 業者提供)

董事會上台開財務長郭福進表示，有關台開，台開孫公司：台灣工商發展股份有限公司融資案展延一案已與銀行協商成功。而涉及負責推動財務體質改善計畫的重大人事提案議題，也獲得全體董事贊同通過。

台開董事長邱于芸。(圖: 業者提供)

台開指出，為維持投資大眾與股東權益，新派任的權責團隊將建立與以往截然不同的健全經營體制；董事長邱于芸強調，勢將以最嚴謹的財會標準來妥善解決台開的財務問題；並表明，立即起動與主要往來銀行的磋商，必定尋求彼此雙贏的解決方案。

台開集團子公司 台創財務長黃茂基。(圖: 業者提供)

「順境領兵者易求、逆境打仗者難得；現在台開聘請了專業的團隊，我們將會不斷修正錯誤，不只盡其所能，亦將破釜沉舟！」邱于芸在董事會上再次表明決心，要帶領台開勇往直前。

台開同時提出三點聲明如下：

一、為穩定投資人信心，台開將以在旅宿產業擁有多年實務經驗的財務長郭福進，以及在半導體製造業、科技業經驗豐富的台創財務長黃茂基掛帥，帶領專業經理人團隊，雙軌並行，展開與主要往來銀行的磋商，就債務問題積極提出能夠帶來雙贏的解決方案。

二、台開新任團隊預計兩年內，在財務工程、公司治理、業務改善三大問題依緊急程度與重要性進行分類，落實短中長期計畫。

先逐步著手各子公司的財務梳理；中期 1 年內計畫利用土地與活化地上物方式，與國內外跨業種行業的龍頭發展全新合作計畫，解決因為財務槓桿失衡導致資產設定較難解套的問題；再藉由合作計畫與信託機制保障銀行債獲償，解決與往來銀行間的爭議。評估整體財務工程再造計畫在 2 年時間內可依序落地，重新為集團建立更加健全的財務體質。

三、多位董事在獲悉上述各項短中長期規劃後，對台開的未來的財務有極大信心，會中給予意見與微調後，均予最大的支持肯定董事長邱于芸的新團隊。

根據長期關注台開的市場分析師指出，台開的財務工程計畫在新團隊到位至少會有一番與以往明顯不同的作為，預計在兩個季度內短期財務與公司營運問題可以樂觀評估。雖然在新任董事長剛上任月餘期間，幾則財務緊迫的消息令部分投資人疑慮，但隨著新舊團隊正式交替，市場短期震盪已獲得消解。以目前的積極正面的經營規劃與新團隊的資歷評估，短中長期必將有所期待。