美股盤後重點新聞摘要2021年10月20日

操盤前瞻

美股財報：ASML、新世紀能源

歐元區 9 月 CPI

俄國增加天然氣供應提議不單純 油價創七年新高

原油期貨周二（19 日）價格上漲，創下 7 年新高，原因是有報導稱，俄羅斯增加對歐洲天然氣供應的提議可能暗藏不利因素。閱讀全文...

拜登積極與民主黨進步、溫和派協商 本周有望達成最終協議

路透等媒體周二 (19 日) 報導，美國總統拜登、參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 以及民主黨議員，有望於本周就包含基建案的大規模財政政策達成協議。閱讀全文...

Google 新機 Pixel 6 登場 採用自研晶片「Tensor」

Google 於台灣時間周三（20 日) 凌晨一點公布新款手機 Pixel 6 與 Pixel 6 Pro，為首款使用自研晶片「Tensor」而非高通晶片的手機，售價分別為新台幣 18,990 元與 26,990 元起，於發表會當日開始接受預購，10 月 28 日上市。閱讀全文...

Q3 交車數據亮眼 花旗上調特斯拉 Q3 及全年獲利預期

在公布令人驚豔的第 3 季交車數據後，就在最新財報揭曉前夕，花旗 (Citigroup) 分析師宣布調升特斯拉 Q3 與全年獲利展望。閱讀全文...

煤炭價格不斷攀升 中國發改委擬出手干預

彭博周二（19 日）報導，隨中國煤炭價格不斷攀升，中國國家發改委正研究依法對煤炭價格實施干預措施，以控制威脅能源安全與經濟成長的煤價飆漲情形。閱讀全文...



