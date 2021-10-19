桃機前8月出入境暴跌至60萬人次 僅3成餐廳營業

為防堵新冠變種病毒入侵，我國仍實施嚴格的邊境管制，交通部今 (19) 日於例行記者會上表示，桃園國際機場今年 1-8 月間，出入境人次驟降至 60 萬 9572 人，平均每日僅約 1000-3000 人次，全年恐創下史上最慘紀錄，目前機場美食街剩下 3 成餐廳有營業。

桃機副總經理洪玉芬指出，據統計，1979 年機場啟用，該年旅客運量 (出入境、過境) 約 404 萬人次，自 2012 年起運量逐年攀升，2019 年達到高峰 4868 萬人次，創下歷史新高，去年雖然碰上新冠肺炎爆發，但前兩月邊境並未管制，累計全年運量仍有 743 萬人次。

然而，今年國內疫情更加嚴峻，1 至 8 月出入境旅客雪崩式下滑，僅剩 60 萬 9572 人次，其中入境 26 萬 6897 人，出境 34 萬 2675 人，創歷年同期最慘紀錄，全年運量恐難以突破百萬人次，將是史上最低。洪玉芬直指，桃機運量簡直是「斷崖式」暴跌。

疫情指揮中心昨天鬆綁國際空運場站飲食規範，桃機已完成出境區域餐廳重新開放內用相關整備及動線規劃，旅客自今天起出境可飲食，但入境餐飲仍維持不提供內用。

洪玉芬表示，桃機美食街餐廳受疫情衝擊，業者撐不下去，目前僅剩下 3 成有營業，今天起桃機開放出境美食街內用，預估應該會稍有起色，營業店家可能回升至 5 成左右。

對於入境人員，桃機公司表示會遵照規定，航空公司機組員、高風險國家旅客、非高風險國家旅客入境後循指定動線離開機場，不得在機場內飲食；機場將嚴格分流管制，避免交錯降低染疫風險。