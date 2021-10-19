〈中國水泥旺季雜音〉台泥：雙控影養產銷量減 價格仍持穩高檔

中國水泥出現旺季不旺的雜音，價格動能恐難以延續，台泥 (1101-TW) 則表示，供需兩端的確都受到雙控政策影響，產銷量均下滑，價格目前雖然沒有再大幅向上，但仍站穩高檔，後續走勢則得關注各地政策變化，現在講都是言之過早。

台泥表示，除了上游受到雙控及限電政策影響外，下游同樣受到影響，因此出現供給及需求量都減少的狀況，至於是供給減少較多，還是需求放緩幅度較明顯，台泥表示，各地、各產業政策影響程度不同，還有時間的問題，因此很難判斷。

價格方面，台泥表示，9 月下旬水泥價格出現一波急漲後，目前站穩高檔，後面是延續還是修正，仍得關注政策方向，市場也都在觀望，因此現階段談影響都還是太早。

中國水泥協會指出，部分中國省份水泥廠限產幅度較大達到 50-60%，且受原物料價格上漲、資金短缺影響，工程施工進度開始放緩，需求相對偏弱；整體來看，第四季水泥價格恐在 10 月達到高點，後續估將難以維持，與往年相比將呈現旺季不旺。

根據中國統計局公佈的數據顯示，9 月中國水泥產量 2.05 億噸，年減 13%，主要錯峰生產，以及雙控、限電政策等影響，狀況也延續至 10 月，價格方面，無論袋裝或是散裝普通矽酸鹽水泥價格，10 月上旬與 9 月下旬相比，每噸均大漲逾 40 元。