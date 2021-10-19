國泰世華ATM異常交易4.1萬筆 今日會逐筆完成退款作業

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀 ATM 連兩天出包，金管會今 (19) 日表示，經了解後，交易異常的筆數約 4.1 萬筆，約占國泰世華銀日平均交易的 3-4%，該行預計今日全數完成退款作業。

銀行局副局長林志吉表示，國泰世華銀行 10 月 17 日有進行前置處理系統的維護升級，導致昨日兩個時段，上午 11 點到 12 點 55 分，另一時段是下午 5 點到 9 點，因為交易量大，導致系統緩慢。

這也讓國泰世華銀行客服、臉書被灌爆，網友紛紛哀號有的領錢沒有吐鈔，有的存款未入帳等。林志吉強調，國泰世華銀已通報重大偶發事件，後續要在 7 個營業日內函報相關資料跟處理情形，等收到報告後會檢討改善與釐清相關責任，同時，金管會也要求國泰世華銀要盡速處理異常交易，避免影響民眾權益。

林志吉表示，國泰世華銀日均交易筆數約 70-100 萬筆，此次當機造成的交易異常比數約 4.1 萬筆，占比約 3-4%，該行正逐一清查並逐筆退款，預計今日會全數完成退款作業。

此外，據銀行局統計，近 5 年因 ATM 進行系統升級而當機的銀行，加上此次的國泰世華銀後有 3 家，其餘 2 家為台銀、北富銀；另外，中信銀在 2018 年則是因主機異常導致 ATM 當機，並非系統升級造成。

林志吉分析，銀行進行 ATM 或網銀系統因應使用人數日益增加，因此有升級必要，但可能銀行在升級演練上還有未加以落實的地方，造成銀行系統升級常當機的原因。