新光人壽榮獲2021最佳保險FinTech創新應用獎優質獎

因應金融科技浪潮，新光人壽持續升級線上保險服務，由《財訊》雜誌舉辦的「2021 財訊金融獎」於 10 月 14 日舉行頒獎典禮，新光人壽榮獲「最佳保險 FinTech 創新應用獎」優質獎肯定，近兩年已榮獲 17 項以上數位大獎，顯示新光人壽長期致力於透過保險科技來解決「顧客痛點」，提供客戶流暢便利的服務體驗，成功獲得大眾的青睞。

近年新光人壽不斷運用保險科技（InsurTech）創新服務價值，結合服務及生活場景提供客戶優質的數位金融體驗。如打開新光 LINE 即可享有查詢保單、找服務人員、線上保單借還款、超商條碼繳費等「一站式創新體驗」的數位服務，更首創 SK 集點引爆用戶完成線上交易，推動數位服務的同時獲取顧客忠誠度。自 2019 年至 2021 年已獲國家品牌玉山獎、數位奇點獎、CSEA 客服卓越大獎、工商時報數位金融獎等殊榮。

新光人壽結合原創專屬代言人 Lumia，在官方帳號溝通與導引數位服務，不但貼近用戶的日常，更強化了品牌識別度，是具黏著度與連結性的深度角色，並設計一系列線上數位活動、抽獎、保險商品及知識等，有效維繫顧客數位關係。根據新光人壽內部數據顯示，2021 年使用會員專區、LINE 官方帳號等線上數位交易數量，較去年同期成長 24%，官方帳號好友人數更在 2 年內快速突破 364 萬人。

此外，由於民眾居家防疫期間，仍可在線上取得友善便利又快速的保險服務，因此也衝出「網路服務交易量」48% 年成長率 (YoY)、「LINE 服務使用量」373% 年成長率 (YoY)。未來，新光人壽也會因應環境趨勢，持續創新開發多元智能化的數位整合服務，實踐公平待客理念，以滿足客戶全方位保險需求。

今年 9 月起，新光人壽再推出壽險業首家保險服務新功能「LINE 通知型訊息」，只要保戶於手機上同意開啟「LINE 通知型訊息」服務，並在自己的 LINE 個人檔案中設定手機號碼，未來保戶申請保險金給付、保單借款之匯款通知及契約內容變更結果，均可透過新光人壽官方帳號推送立即得知，讓顧客感到貼心安全有保障。

為鼓勵保戶多使用網路保險服務，即日起，首次綁定新光人壽 LINE 官方帳號的民眾，即可拿 10 點 SK 點數，人人可集點；10 月當月完成電子單據申請、使用保單內容變更，最高可獲得 70 點 SK 點數，民眾可立即至新光人壽官方帳號 1:1 兌換 LINE Points 或 Lumia 週邊商品。

