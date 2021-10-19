Giant電輔車～防疫通勤神隊友

雖然台灣的疫情趨緩，但多數人仍戒慎恐懼，小心防範以維護自己的身體健康；因此也有更多人效法國外的經驗，以自行車作為通勤的交通工具，以減少與人的接觸，又同時響應了環保。要兼顧平日在城市通勤所需，以及假日郊區運動必要，電動輔助自行車成了防疫通勤的好選擇，Giant 推出的全新多功能電動車款 Explore E + 和 Amiti E+，結合了旅行車及運動車款的優點，隨時可以陪伴車友進行所有旅程冒險，將能夠滿足日常騎乘和周末運動廣大使用族群的需求。

這款車同時推出了男車 Giant ExploreE+，和女車 Liv Amiti E+，將 Aluxx SL 車架與 SyncDrive Core 電機集合在一起，提供舒適的踩踏輔助動力。可以依照自己的需求調整輔助模式，提供 50Nm 的扭力。較寬的外胎增加了騎乘的舒適性，更能應付更多的路面狀況。RideControl Ergo 2 控制按鈕與 RideDash Evo 的結合，提供了更多騎乘相關數據、速度、距離等功能。

▲女車 Liv Amiti E+。

▲男車 Giant Explore E+。

Sync Drive CORE 高效同步中置電機

搭載 Giant 與 Yamaha 共同開發的電機「SyccDrive CORE」，採用 6 個傳感器包含速度、迴轉速、扭力、馬達旋轉、坡度、加速度，讓電機輸出平穩、滑順。提供 50Nm 的扭力，最大 3.5 倍的助力輸出，支援到 100rpm，重量僅 2.9kg，讓你的騎乘動力充足。更提供類似於汽車中的自動變速箱 D 檔 AUTO，系統可自動提供適當的輸出。這個智能系統使用傳感器和智能演算法來確定騎乘者所需的最佳輸出。提供極其平穩，人機的完美融合，當你踩下踏板動力隨之而來。

Ride Control Ergo 2 控制按鈕

這款控制按鈕是針對沒有前變速或彎把車款而設計。針對人體工學進行優化設計，具有易於按壓的較大按鈕。採用 LED 燈顯示電量和助力模式，並附有 Type C 孔可對手機充電，可搭配 RideDash EVO 使用。

RideDash EVO 彩色顯示螢幕

全新彩色面整合在龍頭把手的位置，讓外觀更加運動有型，目視化的用不同顏色代表不同的助力模式，並提供你騎乘的資訊，包括速度、距離、電池續航力、導航等。

EnergyPak 高效能鋰電池

使用電池第一大廠 Panasonic 高效能鋰電池，擁有 500Wh（36V-13.8Ah）的電容量提供騎乘者超長的續航力。電池完美與車架結合採用 EnergyPak Side release 側拉電池設計，拆卸方便輕鬆充電，使用家中 110V 插座即可充電；充電時間約 3-5 小時。

Ride Control App 智能連結

透過 APP 和電動輔助自行車之間連接，可以輕鬆掌握車子狀況。自我檢測功能、電池健康、騎乘紀錄、電機助力調整等，都可以幫助你了解車輛狀況。更能讓你在騎行時於 RideDash EVO 顯示器上顯示導航資訊甚至來電通知。因此，您可以享受騎乘同時保持聯繫。

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來源：《單車誌》

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