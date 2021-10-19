江勝山的Off Road 越野精神

UCI 世界盃下坡賽台灣第一人、2018 年印尼雅加達亞運銀牌，現任桃園市體育會自由車委員會主委的車手江勝山，日前在段慧琳（Windy）的 Podcast《運動人的 Pain Cave》節目上，分享了他從事越野登山車運動的經歷。原來他 2 歲就開始騎車，訓練出來的專注力讓他動靜皆宜，一路騎到當上運動推廣的要職，而且他居然在出國比賽時還能順便學習別人家的賽道都怎麼畫；另外也談到公路車友最關心的，要切換到越野車會不會差別很大？而練越野車又有哪些意想不到的優點？就讓我們一同來體驗越野車 Off Road 的精神與魅力吧！

放膽嘗試持續學習

江勝山從小跟著哥哥們出去跑跳，加上父親有玩技術摩托車，並以凡事開放孩子們去嘗試的教育方式，讓他從 2 歲就開始騎車，而且是只要有輪子的幾乎都嘗試過，「人家常說還沒走就想學飛，但我是還沒走就先學騎車。」江勝山也說，運動就是在安全範圍內盡可能去嘗試，讓孩子自己主動去發現其中的樂趣。

而有些家長會擔心玩車會影響學業，但其實越野登山車這項運動中所需要的專注度非常高，回過頭來，有助於孩子在生活、學習中能有更好的反應跟吸收，只要不要操得太累，運動習慣對於靜下心來讀書有很正面的幫助，且運動本就是學習的一部份，過程中觀察別人動作、不斷練習精進，就跟讀書是一樣的。這個不斷學習的觀念，也是江勝山喜歡這項運動的原因之一，到世界各地去騎車、參加比賽，面對不一樣的地形挑戰，接觸各種不同的路況及天氣變化。每一次都會有不一樣的體會跟感受，一直都有新的東西可以嘗試。

公路車和越野車的切換

對於公路車與越野車的不同與相似之處，江勝山認為，有越野車經驗的底子，可以有更快的反應速度、更多的空間去應變閃避。像今年環法中出現的集體摔車，有人摔到直接退賽，有人卻可以避開大部分傷害，以擁有登山車經驗的 Peter Ssagan 為例，就避開了摔車時容易以手部著地的狀況。

而對於原先騎公路車，想要來騎越野車的車友們，多會擔心該如何入門，江勝山說，邏輯上其實就跟學滑雪一樣，我們不會一開始就自己搭纜車上去就開始滑，都會需要一個循序漸進的課程，傳授基本觀念。也不必擔心原本公路車的騎乘習慣會影響到越野車的學習，事實上，騎公路車或玩三鐵車的來學，因為原本就有較好的體能，進步的會更快，不會因為體力不足而需要常常停下來休息。

在裝備上，登山車專屬的安全帽會比較堅固一點，保護面積較大，如果是下坡賽更是要戴全罩式安全帽。另外，基本的護目鏡可以避免雜枝、沙塵影響，護肘、手套、護膝，或是要特別保護脛骨的地方，有了這些保護，其實是比騎在馬路上還安全。

當上主委的任務

而現任主委的江勝山，除了自己的訓練與比賽，更是擔起運動推廣的任務，當他去國外參賽時，同時也是在參考國外賽事的經營跟模式，怎麼辦好比賽、賽道如何設計、硬體與軟體的設備安排等等。目前江勝山希望能將台灣國內賽事的難度再提升一個檔次，像是以往台灣的下坡賽路線已經對應不上現在全球的趨勢，而歐美的普及程度，玩越野車就像是在公園散步打球的一樣習以為常。因此，台灣場地問題的克服，辦賽事經驗的累積，都是當前面臨的挑戰。

但這項運動其實也有輕鬆入門的一面，只要選擇合適的場地，像是基本的林道，大人小孩都可以玩，能跟著地形的律動去體驗。其中，江勝山特別介紹國外非常流行的 Enduro 全地形耐力賽，賽事的難度剛好介在高速驚心的下坡賽跟越野繞圈賽之間，需要體能也需要一些下坡的技術，能讓更多人體會到山路間騎乘的有趣之處。

Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華

將在今年 11 月登場的「Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」，是江勝山親自設計的賽道，結合在地的風格特色，沒有過多的開墾，以現有漂亮的地貌設計出來的，其中也包含前面提到的 Enduro 賽程，中間加入一些有趣的關卡，還有幾段比較刺激的壕溝或小池要飛越，但別擔心，不會跳的也可選擇從旁邊繞過去。Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華活動是一場大家都可以來一同體驗享樂的 Party。

更多節目中的詳細內容，就請各位車友們要鎖定主持人段慧琳（Windy）的 Podcast 節目《運動人的 Pain Cave》，Pain Cave 字面解釋為「痛苦洞穴」，是用來形容運動員私底下辛苦訓練的場域，節目訪談過的來賓包括有奧運國手、運動 KOL、專業教練等，一同努力推廣運動風氣。

▲江勝山參加段慧琳的 Podcast 節目《運動人的 Pain Cave》，大聊運動生活。由左至右：主持人段慧琳、江勝山、共同主持人肥油貓。

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來源：《單車誌》

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