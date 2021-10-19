美利達第5代全能型公路車Scultura V Team登場

對於現今 World Tour 世界巡賽當中，唯一來自台灣的頂級公路自行車品牌美利達而言，突破產品極致性能表現，為頂尖車隊打造奪冠利器是無止境的自我挑戰。繼去年發表大受好評的第 4 代 Aero Bike 空氣動力車 Reacto 之後，現在美利達即將推出兼具更低風阻、更舒適、更輕盈訴求的最佳競賽利器—2022 年全能型公路車 Scultura V Team（第 5 代斯特拉車隊版），使您可以更從容的悠遊在上下坡等各種地形變化之中。

▲自 2006 年第 1 代誕生以來，Scultura 維持一貫簡潔的經典外觀造型。

2 個多月以來，一級職業車隊 TBV 選手已率先騎乘這款美利達新車，摘下了環法賽、環西班牙大賽在內的 4 個頂級世巡賽單站冠軍。回應全球車迷的期盼，接下來就將介紹這款已經經歷嚴苛賽事洗禮、且戰果超乎預期的第 5 代 Scultura 車隊版的特點。

採用 Team SL 一體式手把加上全內走線系統，以及頭管／前叉、後上叉／立管接點下移等全新整體設計，使整車的風阻大減 10 瓦，在時速 45k 的情況下風阻可減低 4.2%；在維持超優剛性騎乘效能不變的情況下，車架卻減重 4.4%，像是 M size CF5 車架的重量僅約 822g，使整車重量輕易達到 UCI 規範的 6.8kg 下限。

此外，運用諸多設計細節，包括可搭配 30mm 寬車胎，使整車舒適性比前一代再提升 30% 以上，讓騎士可以騎得更輕鬆、更持久；同時採用了 Shimano 新一代 DuraAce 零組件。

將這些看似單純的訴求全部整合在一起是最難的，耗費美利達研發團隊多年努力，且經過頂級賽事的實證之後，現在美利達正準備新版 Scultura 的首批量產。對於車迷關切的交期問題，在疫情打亂整個供應鏈的挑戰下，美利達表示，今年底前後能夠催生首批量產上市，建議零售價 NT$29.8 萬，數量有限，歡迎洽美利達特約經銷商預購，客服專線 0800-296-188。

更多單車相關訊息，快上【單車誌】https://www.cycling-update.info/

來源：《單車誌》

更多精彩內容請至《單車誌》