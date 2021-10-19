2021財訊金融獎 永豐金最高顧問邱正雄榮獲金融奉獻獎

《2021 財訊金融獎》於日前頒獎，永豐金控最高顧問邱正雄，藉著謙和態度與深厚的貨幣銀行學底蘊，協助台灣一次次的度過金融危機，財訊金融獎評審特別推舉為本屆的金融奉獻獎得主；此外，永豐金證券傑出表現獲得消費者青睞與專業評審肯定，再度勇奪消費者金融品牌獎「最佳券商服務優質獎」，並以「大戶投選股交易 APP」奪得 FinTech 創新應用獎「最佳金融科技證券優質獎」。

永豐金控借重邱正雄董在產、官、學的豐富經歷，於 2009 年延攬擔任銀行董事長，至 2016 年轉任金控最高顧問至今。邱正雄表示，感謝政府與金融業站在一起及永豐的支持，獲得這座金融奉獻獎，有一半以上的功勞要歸功於永豐。

此外，永豐金控子公司在《2021 財訊金融獎》再奪「最佳券商服務優質獎」、「最佳金融科技證券優質獎」兩項大獎。永豐金證券積極發展財富管理業務，結合券商人才優勢及數位金融平台的創新服務，以重視所有客戶、數位創新、產品多元國際化、全民理財教育、永續發展等五大面向，以穩健的步伐與客戶共同成長，在本屆消費者金融品牌大調查，從消費者的接觸率與滿意度綜合評選中奪得「最佳券商服務優質獎」。

今年全新推出的「大戶投選股交易 APP」，針對投資人的需求強化零股與存股投資，領先業界 4 大亮點，包括：零股交易即時帳務、理財管家申購推播、聰明選股存股指南、趨勢評析個股評級；此外、並開通社群登入模式，讓非永豐金證券的客戶也可以下載使用，獲得評審專業肯定，榮獲「最佳金融科技證券優質獎」。

永豐金證券表示，複委託及數位化是發展財富管理的兩大核心亮點，朝向「人人都可以擁有的財富管理」目標努力，從小資存股到高資產客戶，無論是交易型或配置型的需求，都可以在永豐金證券獲得優質服務，目前複委託業務穩居零售市占第一。