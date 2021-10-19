國際通膨壓力升溫 市場資金轉向 市中心房價易漲難跌

全球經濟受到新冠疫情將近兩年的糾纏，船運、貨櫃等運輸成本持續增加，擴及全球原物料持續飆漲。國發會日前公布的採購經理人指數指出，台灣景氣雖然會持續擴張，但是在國際貿易的貨櫃、船期等因素不確定性增加，以及國際貿易利率、貨物交期、原物料成本等變動增多的情況下，都推升了市場對預期通貨膨脹的擔憂。

美國公債殖利率攀升、中國限電限產影響全球供應鏈，導致全球股市受到多重利空衝擊，超過二十檔美國及跨國產業股票型 ETF，近一週股價全部下跌，規模大幅縮水。台灣股市進入十月之後，外資累計賣超逾千億元，市場投資人紛紛將資金轉入更具保值效益的標的。

從日前主計總處公布的消費者物價指數能看出，台灣市場在全球原物料持續上漲的影響下，各項運輸成本不斷提高的實際情況。「除了原物料成本提高，新冠疫情也讓國外工人流動變得更加困難。」專家指出，市場缺工嚴重，勞動力成本不斷增加，加上國內外通膨徵兆的預期心理，許多投資股市的資金轉向更穩定的標的，都對房地產價格有直接、間接的推升作用。「市中心房市持續穩定上升，除了境外回流的資金推動，通膨壓力升溫、股市獲利了結，市場資金轉向地產避險，都是主要原因。」

優質地段 頂尖規劃 保值抗跌

「全球經濟出現通膨徵兆、各國大量印鈔票，以及疫情限制外籍勞工的流動，都會影響房地產價格。」專家指出，房價會持續上漲，除了土地資源有限，優質地段擁有難以複製的稀有性，區域未來的整體發展等條件，也都是影響房價的重要的關鍵。

南港車站集地處東區交通樞紐，鄰近軟體新創、經貿會展、文創娛樂、生技產業等產業中心環繞，生活機能成熟。(圖: 業者提供)

以南港車站為核心，超越信義計畫區 3 倍面積、440 公頃東區門戶計劃，也隨著產業發展蓬勃，帶動人口持續移入。南港在交通轉運、軟體新創、經貿會展、文創娛樂、生技產業五大功能中心陸續完工營運帶動下，近幾年南港房市交易的熱絡狀態，正是上述各項條件的反應證明。南港車站集高鐵、台鐵、捷運、客運的交通樞紐地位，加上基隆輕軌、宜蘭高鐵指日可待，從商務人流往來頻繁，商辦租金屢創新高可以看出南港車站在地段上的特殊地位。

位在在南港站前特區的「擎天森林」，市中心 1800 坪稀有大基地，2~3 房的中低坪數規劃，加上零店面、純住宅以及高退縮、低建蔽等規劃，吸引許多想要脫離老舊公寓的換屋族，以及有意搶進台北市中心的中產客群的目光。「品牌強度、頂尖規劃、區域地標，都是對住宅有一定要求的客層在意的條件。」低利環境一向房地產市場最大的推動力，在利率低點、資金寬鬆的經濟環境下，地段價值與住宅品質兼具的產品，有如體質良好的權值股，無論是自住或是置產都能滿足。

南港站前特區「擎天森林」，市中心 1800 坪大基地，純住宅規劃，優質地段加上未來發展，滿足自住、置產需求。(圖: 業者提供)

「觀察目前房地產價格波動，主要還是處在反映建築成本上揚的溫和上漲階段。」專家分析，缺工、缺原物料，導致工期拉長，都會推升建築成本。「開發商成本已經提高至少三成，如果把建築成本反應出來，房價就是不漲也難。」