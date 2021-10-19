華南金控入選《富比士》2021全球最佳雇主

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2021年10月19號12點9分

《富比士》日前公佈 2021 年度全球最佳企業雇主榜單，今年的最佳企業雇主由韓國三星電子奪得榜首，微軟、蘋果、亞馬遜等全球知名企業亦名列前茅，臺灣 9 家公司上榜，華南金控 (2880-TW) 是台灣唯一擠身全球最佳雇主之列的金融行業。

《富比士》與市場研究公司 Statista 合作，訪問全球 58 個國家與 15 萬員工，以員工認同、職涯發展、企業形象、內部性別平等及公司競爭力等面向進行評比，挑選出全球 750 間公司。特別在新冠肺炎疫情肆虐下，針對疫情的因應與照顧員工的政策，對最佳雇主的排名更形重要。

作為華南金控最主要子公司的華南銀行，在防疫期間為帶領員工面對疫情，除提撥每位員工 3000 元的津貼採購防疫物資，更為所有國內員工投保防疫險及疫苗險。近年來亦大幅提高結婚、生育補助及子女奬助金等多項福利，並定期舉行全行員工健康檢查、親子家庭日與社團活動，全力提供員工完善的工作環境及福利；在薪資與職涯發展部份，員工年薪平均可達 18 個月以上，具備專業能力且金融證照齊備的員工，不分年資皆有升等及調薪的機會，表現出色的員工更有機會「五年升任主管」。

華南銀行為吸引人才，留住人才，揭櫫以提供具市場競爭力的薪資福利條件，對具發展潛力之員工實施計劃性培育，及為員工擘劃職涯願景等面向，鼓勵主動、積極的年輕人加入華南銀行共同奮鬥發展。

受疫情影響，許多公司暫緩徵才措施，惟華南銀行並未放慢腳步，在遵循防疫規範的前提下，今 (110) 年至今已辦理多場招募甄試，除即將於本月 20 日報名截止的儲備菁英人才甄選外，12 月即將展開大型徵才活動，請密切注意台灣金融研訓院的招募訊息。

華南金控除入選全球最佳雇主，也連續多年經台灣指數股份有限公司納入「台灣高薪 100 指數」及「台灣就業 99 指數」之成分股，子公司華南銀行也曾榮獲勞動部「國家職業安全衛生獎」、國家品質獎「永續發展典範獎」及台灣企業永續獎「企業卓越案例－性別平等獎」等殊榮，未來華南金融集團仍將持續提供良好的職涯發展環境，營造更全面的幸福職場。