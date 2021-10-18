本周熱點前瞻：關鍵經濟數據或推動布油突破 2018 年高點

原油市場前景看好，全球供應吃緊狀況預計持續到年底，並於明年恢復供過於求的局面，但投資 者也要考慮滯漲風險可能引發油價回落。

以下是本周可能影響市場的最新因素、重點事件以及可能出現的交易機會。

10 月 18 日周一

• 離岸人民幣、澳元、紐元: 中國第三季 GDP、9 月零售總額和工業增加值

10 月 19 日周二

• 蘋果股票: 蘋果將發佈新款 MacBook Pro 筆記型電腦

• 美元: 聯準會官員喬治和卡什卡里發表講話

• 澳元: 澳洲央行 10 月利率會議紀錄

• 英鎊: 英國央行總裁貝利講話

10 月 20 日周三

• 谷歌股票: 谷歌將推出 Pixel 6 手機

• 美元: 聯準會官員鮑曼和博斯蒂克發表講話

• 網飛股票: 網飛第三季財報

• 英鎊: 英國 9 月 CPI 通膨率

• 歐元: 歐元區 9 月 CPI 通膨率（終值）

• 加元: 加拿大 9 月 CPI 通膨率

• 原油: EIA 原油庫存報告

10 月 21 日周四

• 特斯拉股票: 特斯拉第三季財報

• 美元: 美國上周初次申請失業救濟金人數

• 歐元: 歐元區 10 月消費者信心指數

10 月 21 日周四

• 特斯拉股票: 特斯拉第三季財報

• 美元: 美國上周初次申請失業救濟金人數

• 歐元: 歐元區 10 月消費者信心指數

油價或可挑戰 2018 年高點

目前，布蘭特原油價格距 2018 年 10 月創下的逾 86 美元的最高收盤價僅差不到 2%。

原油持續走高的原因在於，經濟重啟帶動需求復甦，而供應狀況相對緊張。全球原油庫存 已降至 5 年平均水準以下，上周的數據顯示美國主要儲油中心庫欣的原油庫存大規模減 少。主要經濟體爭相購買原油，以滿足日益成長的需求，尤其冬季月份即將來臨，消費者 需要取暖燃料，歐洲和英國等正面臨能源危機。

從基本面看，基準油價有進一步攀升的理由，但或許漲勢最猛的階段已經過去。全球供應 吃緊狀況料持續到 2021 年底，然後明年恢復供過於求局面。

如果布蘭特油價達到 86 美元，那麼接下來在這一帶的表現將非常關鍵。回想三年前，布油 觸及 86.29 美元的高點後大幅回檔，到 2018 年底跌幅超過 40%，直到 2019 年第一季才反 彈回升。

當然，我並不認為今年會出現同樣驟跌的情形。我預期年底前油價將保持堅挺，然後到 2022 年隨著原油市場重現供過於求，油價慢慢回落。畢竟，OPEC + 已經承諾未來幾個月逐 步釋放產能，這應該有助於緩解供需缺口。

原油市場前景看好，但投資者也要考慮滯漲風險，滯漲可能引發油價回落。滯漲是指物價 持續上升而經濟停滯不前的現象，這種情況通常會削弱原油需求。根據經濟學原理，當需 求下降時，價格就會下跌。因此，需要警惕經濟滯漲風險升高，這關係到油市走向。 本周有密集數據發佈，投資者可透過數據看全球經濟狀況，包括中國最新的 GDP、零售銷 售和工業生產數據。此外，歐元區、英國和美國的 PMI 數據也將反映這些主要經濟體的健 康狀況。

如果全球經濟復甦顯示出更多的停滯跡象，則可能意味著在不久的將來，原油需求成長放 慢，油價支撐減弱。

總之，我們要關注油價對以上重要經濟數據以及美國能源情報署 (EIA) 每周庫存報告的反 應。如果布蘭特原油有效突破 86 美元，將為上衝 90 美元鋪平道路，但首先要攻克 2018 年 最高收盤價這一重要心理阻力位。

另外，本周美股企業將繼續第三季的財報公佈，網飛、特斯拉、英特爾等都將發佈財報，後續敬待 更詳細的第三季財報公佈日程。

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