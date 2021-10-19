達永豐盛學 稀有前校園後公園北投核心絕版地

捷運北投站自 2019 年「國泰華威豐年」以坐 7 望 8 的漂亮價格完銷後，周邊小案不斷，但在地的老北投人目光，則一直鎖定北投國小、薇閣小學間，在中央北路一段與育仁街口的近 400 坪都更基地何時推案？哪家建商？要規劃什麼產品？今年雙十檔終於揭曉，由擁有四十年的經驗實力與品牌口碑的達永開發主導，推出北投罕見的 20 層樓高 SRC 鋼骨地標「達永豐盛學」，建築正面北投國小運動場視野，基地後擁育仁路長安公園小秘境，沿育仁路走路 2 分鐘就是私立貴族名校薇閣國小，規劃 25-53 坪產品，主力 31-40 坪，未開案就被問爆，開案即創熱銷。

就是要念薇閣！達永豐盛學距離薇閣小學校區步行僅３分鐘，吸北市注重教育的富人圈跨區購屋特殊買盤進場。(圖: 業者提供)

近一兩年很多北投新推小案，地點多偏奇岩，或者在有上坡陡度的光明路靠新北投站一帶賣溫泉度假產品，「唯獨達永豐盛學才是北投人眼中的正核心，而且前面校園後臨公園，這種條件賣完就絕版了」負責「達永豐盛學」銷售的傳真行銷經理楊文賓透露，除在地客外，也吸引不少北市有錢的家長跨區購屋，專為讓孩子就近念薇閣而來，這種北投獨有的特殊買盤佔「達永豐盛學」近兩成，看好現在自用，未來出租或轉售行情都有撐。

「達永豐盛學」擁北投國小、薇閣雙校園地段、公園絕版基地，開案即熱銷。(圖: 業者提供)

另外，因為個案距北投站 350 米，約 5 分鐘步行距離，即可透過捷運串聯天母 SOGO 商圈、士林站商圈、南西誠品三越商圈、一線直達五鐵共構北車，在連結永康商圈、大安森林公園與信義計畫區等房價行情破百萬的生活圈，相較下，「達永豐盛學」對注重生活的北客也相對有吸引力。

「達永豐盛學」一坪開價 78-88 萬，銷售現場表示「在通膨壓力和認知基地稀有性下，買家下決定得很快。」就是要讓孩子念薇閣的北市富豪家長不用說，老北投人買房子也只認北投國小這圈「正北投」地段，黏著度媲美天母人離不開天母。

「達永豐盛學」前臨中央北路是貫穿北投精華地帶的主幹道，商鋪林立，北投市場和超市皆步行可達，生活機能完善，特別是該案過馬路就是北投國小，薇閣幼稚園及薇閣小學也只要走路 3 分鐘，基地後方通長安公園，就能沿磺港溪綠帶，漫步到七虎公園和新北投火車站百年木造建築重現的七星公園，與圍繞北投公園的溫泉觀光區，環境清幽。

