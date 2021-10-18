〈台股盤後〉傳產領軍電子雙雄軟腳拖累 月線得而復失

受美股上周五四大指數齊揚帶動，台股今 (18) 日早盤一度衝上 16862 點，雖然塑化、紡織等傳產族群領軍走強，但貨櫃三雄持續破底，加上電子雙雄台積電、鴻海開高走低，大盤獲利了結賣壓出籠，開高震盪走低，終場下跌 75.73 點，收 16705.46 點，月線得而復失，成交量增至 2693.8 億元。

觀察電子權值股表現，台積電法說會釋出樂觀展望後，上周五股價大漲，今日則開高走低，收盤前再遭賣壓摜殺至今日最低點 590 元作收，下跌 1.67%，晶圓代工廠聯電也同步下挫逾 1%，矽力 - KY、日月光投控等半導體權值股同步收黑。聯發科漲逾 1%，台達電則大漲近 4%。

鴻海今日舉辦科技日，發表電動車產品及旗下鴻華先進與工研院合作的自駕開放平台，不過，市場並不買單，鴻海股價開高走低，下跌 1.82%，收 107.5 元，回測五日線，合作夥伴裕隆表現弱勢，大跌近半根停板。

化工族群表現強勢，中華化、三晃、東聯、中纖亮燈漲停，台橡、和桐、中石化、泰豐漲幅都超過 4%，申豐、亞聚、聯成、華豐、台聚、長興漲幅也都超過 2%。

紡織族群也強漲表態，弘裕叩關漲停價，南紡、集盛飆漲超過 8%，東和、宏遠、如興、聯發、聚陽也都有逾 4% 的漲幅。

比特幣最新報價來到 6.2 萬美元，可望挑戰歷史高點，多檔挖礦概念股勁揚，映泰、青雲、華擎 、撼訊也狂飆 9%。

法人指出，若美股科技股釋出優異財報，股價轉強後，台股電子股有機會帶動大盤走高；近期大盤估維持震盪整理，反彈不追高，後續若震盪拉回都可逢低布局。

