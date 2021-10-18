電子股無力 台股翻黑跌75點收16705點 月線得而復失

台股今 (18) 日早盤持續反彈，由塑化、紡織等傳產股領軍，金融族群同步扮演撐盤要角，但指數碰到月線反壓，買盤追價意願不高，航運股湧現賣壓，電子股也後繼無力，終場指數翻黑下跌 75.73 點，收在 16705.46 點，月線得而復失，成交值 2693.8 億元。

觀察主要權值股表現，台積電上周強彈一天後，今天反轉下跌 1.6%，收 590 元全場最低；聯電、國巨、大立光、日月光投控、瑞昱、矽力 - KY 等下跌 1-2%；台達電、聯發科則分別上漲 3%、1%。金融族群表現有撐，台新金、元大金、兆豐金等上漲 1-2%，國泰金、華南金等均收漲。

鴻海科技日正式發表最新研發的電動車主力產品，以及旗下鴻華先進與工研院合作的自駕開放平台，不過，鴻海今天開高走低，終場下挫近 2%，收 107.5 元，鴻家軍中僅正達、建漢、位速、天鈺等零星個股力守盤上；合作夥伴裕隆同步翻黑，重挫近半根停板。

紡織族群吸引資金進駐、表現抗跌，其中，成衣大廠聚陽越南廠擺脫疫情陰霾，訂單回溫，第三季獲利改寫單季次高，激勵股價勁揚逾 4%，收在 217.5 元，紡織股王儒鴻也有近 2% 的漲幅，新昕纖、弘裕同步獲買盤點火，均亮燈漲停。

國際油價持續飆高，布蘭特原油期貨衝上 85 美元，油燃股今天表現有撐，台塑化領漲逾 1%，欣天然、台汽電均在盤上表現。其他三寶方面，台塑一路在平盤附近震盪，終場強勢翻鴻，南亞、台化股價有壓，終場連袂收黑。

市場經濟活動持續復甦，帶動 PVC、EVA、PE 等石化產品報價改寫新高紀錄，法人看好相關族群第四季營運表現，台聚、台達化、華夏今天在買盤追捧下，股價上漲 1-2%，聯成、中石化、台苯等都表現不俗，此外，化工股東聯、中纖、三晃、中華化、元禎等，均亮燈漲停。

上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 及主要航線運價全面翻黑，BDI 指數也大跌，貨櫃三雄前景再度蒙塵，今天賣壓湧現，一度逼近跌停，長榮、萬海尾盤跌幅收斂至 1% 左右，陽明終場收跌逾 3%，散裝族群同步遭調節，裕民、中航大跌逾半根停板，四維航則逆勢收漲。